À partir de 2021, l’arrivée de l’application Star Plus en Amérique latine permettra aux utilisateurs de regarder le contenu en streaming du contenu de Fox, mais qu’en est-il de Fox Channel et des différentes chaînes pour les abonnés au câble?

Dans une déclaration, Diego Lerner, président de Walt Disney Company Amérique latine, a déclaré ce qui suit:

“ÉTOILE arrivera en Amérique latine pour continuer à offrir le meilleur contenu de divertissement général des chaînes linéaires FOX, qui, à partir de février, changeront leur nom en ÉTOILE. De cette façon, ÉTOILE il perpétuera l’héritage de succès de FOX, déjà consolidé depuis de nombreuses années, et ajoutera également d’autres innovations pertinentes. “

En février 2021, les chaînes de divertissement FOX seront relancées avec un nouveau nom et une nouvelle image de STAR. Ce sera Fox Channel et le reste de la barre de la famille Fox:

FOX Channel sera Chaîne STARFOX Life sera Vie STARFOX Premium sera STAR PremiumLes films FOX Premium seront Coups STARLa série FOX Premium sera SERA Série STARFOX Premium Action sera Action STARFOX Premium Comedy sera Comédie STARLa famille FOX Premium sera STAR amusantFOX Premium Cinema sera Cinéma STARFOX Premium Classics sera Classiques STARFOX Premium 1 au Brésil sera Coups STARFOX Premium 2 au Brésil sera STAR Hits 2

étoile plus



Sergio López Aguirre Stanley Kubrick a dit un jour “Pour avoir une vision plus large, voir non seulement de bons films, mais aussi des mauvais” évidemment je l’ai écouté dans le second et c’est très drôle.