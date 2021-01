James Gunn Il est aujourd’hui l’un des réalisateurs les plus importants du genre des super-héros, puisqu’il est le seul à avoir réalisé des films à la fois dans l’univers cinématographique Marvel et dans Univers étendu DC, il connaît donc les deux franchises, alors un fan lui a demandé quel serait le meilleur crossover Marvel et DC de James Gunn, à laquelle il ne tarda pas à répondre.

James Gunn travaille actuellement sur la série de ‘Pacificateur’ mettant en vedette John Cena pour la plate-forme HBO Max, il devrait ensuite retourner aux studios Marvel pour travailler sur le spécial de Noël de gardiens de la Galaxie et ensuite entrer pleinement dans la troisième tranche de cet équipement qui devrait arriver en salles d’ici 2023.

Grâce à ses réseaux sociaux, on lui a demandé quel serait le meilleur crossover Marvel et DC par James Gunn, car il connaît parfaitement les deux franchises et sa réponse est venue très vite et a déclaré que son meilleur croisement serait entre King Shark, Rocket, Weasel et Groot.

King Shark, Rocket, Weasel et Groot. https://t.co/Td4i2zNpYJ – James Gunn (@JamesGunn) 23 décembre 2020

Curieusement, il a travaillé avec tous ces personnages, d’une part le duo de Rocket et Groot qui sont restés dans le goût du public pour leur participation au MCU et pour un autre Roi requin et belette qui apparaîtra dans le film “ La brigade suicide ”, qui devrait sortir simultanément en salles et sur la plate-forme HBO 6 août 2021 qu’ils considèrent comme l’un des plus importants opus du DCEU puisque le casting assure qu’il s’agit de l’une des meilleures œuvres qu’ils aient vues.