L’un des personnages qui a été confirmé pour participer à la série Hawkeye ‘est Yelena Belova qui est joué par Florence Pugh et sera introduit dans ‘Veuve noire’, mais cette participation a laissé de nombreux doutes sur le véritable rôle de Yelena Belova dans ‘Oeil de faucon’ et quelles implications cela aura pour votre participation à l’univers cinématographique Marvel.

‘Veuve noire’ Ce sera le deuxième film solo d’un personnage féminin du MCU et en raison de la pandémie, il a dû retarder sa première de près d’un an et sera situé entre les limites de ‘Captain America: Civil War’ et ‘Avengers: Infinity War’, en plus d’être l’introduction de Yelena Belova, un personnage qui devrait être le successeur du manteau Black Widow, quelque chose qui pourrait être montré dans la série «Hawkeye».

Après avoir appris que ce personnage rejoindrait la série mettant en vedette Jeremy Renner et Hailee Steinfeld Des doutes ont commencé à surgir sur le rôle de Yelena Belova dans ‘Hawkeye’ et il semble que ce sera un processus de transition, car il est prévu que Hawkeye participera également à ‘Black Widow, afin que Clint Barton puisse rencontrer Yelena Et dans la série, qui sera située après les événements de ‘Endgame’, il est très probable que Yelena le recherchera pour savoir ce qui s’est passé avec Natasha Romanoff.

Comme il l’a fait avec Natasha Romanoff, il est très probable que Hawkeye soit celui qui réussisse à convaincre Yelena de rejoindre les rangs du SHIELD (ou de SWORD), ainsi que des Avengers, c’est pourquoi la participation de Florence Pugh à ‘ Hawkeye ‘est très probablement très important pour son introduction plus approfondie au MCU.