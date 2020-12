Au fil des ans, la franchise “ Star Wars ” s’est étendue au-delà de 11 films, dont “ Rogue One ” et “ Solo: A Star Wars Story ”, atteignant des séries d’action réelle sous forme d’animation, bandes dessinées, romans, etc., montrant ainsi de nouveaux personnages et mondes, mais parmi toutes ces nouveautés se trouvent les Régions inconnues de «Star Wars», ce qui pourrait signifier beaucoup pour l’avenir de la saga.

Peut-être que certains ont entendu parler pour la première fois de cette partie de la galaxie, dans la série “ Star Wars Rebels ” ou même un petit discours sur le sujet dans l’épisode IX, depuis Exegol, la planète Sith où se cachait Palpatine, cependant cet endroit il avait déjà été mentionné dans des histoires de sagas avant l’achat de Disney.

Le livre de Chuck Wendig ‘Aftermath: Empire’s End’ donne une définition de cet endroit mystérieux: “c’est un infini inexploré … entouré d’un labyrinthe de tempêtes solaires, de magnétosphères voyous, de trous noirs, de puits de gravité et de choses bien plus étranges” . Également, L’auteur Timothy Zahn explique dans sa nouvelle trilogie de livres axés sur ce sujet que les régions inconnues de «Star Wars» étaient il y a longtemps que l’empire Sith était là, mais il est tombé grâce au chaos qu’elles ont causé.

Bien que n’étant plus la maison des adeptes du côté obscur, il est souligné qu’il existe une technologie de l’âge d’or des ennemis des Jedi, principalement des armes massives, qui donneraient une mauvaise image de l’étoile de la mort. Peut-être à cause de ça Palpatine aurait été obsédé par l’atteinte de cette région et le redémarrage de son empire là-bas.

Quant aux habitants des régions inconnues, ce sont les Chiss, une race qui à son tour est divisée en neuf familles. Ufsa, Irizi, Dasklo, Clarr, Chaf, Plikh, Boadil, Mitth et Obbif. L’un des plus importants est le grand amiral Thrawn, un redoutable stratège impérial.

Il y a une autre race appelée Grysks qui sont décrits dans le roman “Thrawn: Alliances” comme “une race apparemment nomade, voyageant à travers les régions inconnues en micro-sauts, écrasant des ennemis avec une foule de chiffres et de technologies jamais vus auparavant.” Et par rapport aux Chiss, ils veulent étendre leur puissance, ce qui menacerait sérieusement la galaxie.

Probablement dans le futur les régions inconnues de ‘Star Wars’ atteignent soit les différentes séries que Disney prépare+ ou aux futurs films que Lucasfilm continue de développer, il faudra donc être patient pour une annonce officielle, par la franchise.