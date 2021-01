Le 20 janvier est la date à laquelle le président Joe Biden prendra ses fonctions de président des États-Unis et pendant l’événement, plusieurs artistes et célébrités d’Hollywood seront présents. Contrairement à Donald Trump, le nouveau président bénéficie du soutien de plusieurs célébrités de différents domaines, de la musique, de la télévision ou encore du cinéma. Ci-dessous, nous vous indiquons la chronologie de l’événement et où vous pouvez voir chacune des présentations.

Prendre le contrôle

La journée commencera par la prise de contrôle du maintenant Le président Joe Biden et le vice-président Kamala Harris. Cela se produira sur les marches de la zone ouest du Capitole à midi (11 heures, heure du centre du Mexique).

Par coutume, depuis 1981 cet événement se tient avec un large public de fonctionnaires et proche de l’administration gouvernementale, en plus du grand public qui était placé dans les environs. Cependant, à cette occasion, en raison des diktats de la pandémie en cours, il n’y aura pas d’audience et elle ne sera diffusée qu’à la télévision. Bien entendu, un corps de 26 000 soldats de la Garde nationale américaine sera présent, qui gardera tout le périmètre.

Lady Gaga avec la garde nationale

L’un des artistes qui fera une apparition aujourd’hui est la chanteuse et actrice Lady Gaga, qui chantera l’hymne national lors de l’inauguration de Joe Biden. Cela peut être vu sur les chaînes de télévision ouvertes et via les réseaux sociaux. Vous pouvez entrer ici pour le voir.

Programme spécial Célébration de l’Amérique

Une célébration pour l’Amérique sera un programme spécial de 90 minutes où un concert sera principalement offert pour célébrer l’arrivée du nouveau président. Il sera conduit par nul autre que l’acteur Tom Hanks et parmi les invités, il y aura une sélection diversifiée d’artistes qui honoreront l’inauguration de Joe Biden.

La liste des artistes qui offriront une performance musicale est composée de Justin Timberlake, Jennifer Lopez, Demi Lovato, Jon Bon Jovi, Bruce Springsteen, John legend et Foo combattants.

Également avant l’événement principal, il y aura un petit segment virtuel consacré aux talents latins auquel le groupe de rock participera. Manne et le chanteur Alejandro Fernandez. D’un autre côté les chanteurs Ozuna et Luis Fonsi Ils joueront dans une webémission intitulée Pass the Mic par DJ Cassidy.

Lors de l’événement organisé par Tom Hanks, il y aura plusieurs invités et hôtes, y compris Zoe Saldana, Kerry Washington, Eva Longoria, l’ancien basketteur Kareem Abdul-Jabbar, l’activiste des immigrés Dolores Huerta, le chef espagnol José Andres et l’acteur et compositeur Lin Manuel Miranda qui récitera une œuvre classique lors de l’émission.

Celebrating America pourra être vu en direct sur tous les réseaux sociaux de Joe Bien. De Facebook, YouTube et même Twitch. Il sera également diffusé sur toutes les chaînes de télévision américaines gratuites, disponibles sur certains systèmes de télévision payante.

Les autres invités d’honneur sont l’ancien président Barack Obama, Bill Clinton, George W. Bush et même l’ancien candidat Hillary Clinton. Pour la première fois depuis 1949, il n’y aura pas de grand bal d’ouverture où tous ces invités convergeront. Le Walter E. Washington Convention Center, où la danse était traditionnellement organisée, est actuellement utilisé comme hôpital de campagne en raison du Covid-19.

