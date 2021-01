La ventilation ou la ventilation du script et des exemples

La première chose à retenir est que chaque production est unique et souvent le processus de pré-production correspond aux besoins spécifiques du projet. Cela dit, il y a un certain ordre dans lequel les choses doivent être développées pour obtenir de meilleurs résultats. Voyons voir. Commençons donc par regarder l’une des premières étapes de toute production une fois que vous avez le script: Qu’est-ce que la ventilation du script et quels sont quelques exemples?

Techniquement, le script n’est pas une partie officielle du processus de pré-production pour la simple raison que (à l’exception de cas très sélectifs, tels que ces grandes franchises qui ouvrent en été) rien ne peut commencer sans script. Je le mentionne pour ne pas oublier que rien n’existe avant le script. Comme nous l’avons déjà dit, assurez-vous d’avoir quelque chose à dire avant de vous soucier de la façon de le dire.

De manière générale, la pré-production traite de tout ce qui se passe avant le tournage du film. Tous les ingrédients nécessaires doivent être identifiés, recherchés, préparés et prêts pour le jour où ils sont nécessaires. C’est la partie la plus “mystérieuse” du processus de film. Je mets le mot entre guillemets parce qu’il n’a vraiment aucun mystère, mais c’est tellement laborieux, collant et peu glamour qu’on en entend rarement parler et ses détails.

La première chose à faire, script en main, est la Panne ou panne. (En fait, la première chose que la réalisatrice et ses producteurs doivent faire est de trouver les chefs de département, mais je vais supposer qu’ils ont déjà un photographe, un ingénieur du son, un concepteur de production et plusieurs assistants). Comme je le disais, la première chose à faire, script en main, est de s’asseoir avec tous les chefs de département pour lire le script. Chacun aura une copie du scénario et prendra des notes et posera les questions nécessaires. En tant que réalisateur, vous devez être disposé et prêt à répondre tout. Du nombre exact d’extras que vous voulez lors de la promenade dans le parc dans la scène 26, à la couleur de la chemise que le protagoniste doit emballer dans sa valise à la fin.

Parallèlement à cette lecture, le directeur adjoint identifiera et cataloguera également tous les éléments qui composent le scénario et ce dont chaque service aura besoin. N’oubliez pas que le directeur adjoint est comme le bras administratif du directeur. Il sera de votre responsabilité que chaque élément de l’équipage soit là où il doit être et ait ce dont il a besoin.

Comment faire la ventilation du script avec des exemples?

Prenez une feuille de papier vierge (vous allez en utiliser une pour chaque page du script) et notez les éléments qui apparaissent sur chaque page du script: Accessoires utilisés, emplacements, personnages, effets sonores spécifiques (comme une sonnette ou une alarme) et toute autre indication dont il est important de se souvenir (comme la couleur des vêtements, la présence d’animaux, de voitures, de figurants et de meubles). Il existe des “machos” que vous pouvez trouver en ligne pour vous faciliter la tâche.

L’idée derrière cela est double: que vous ayez une liste facile à lire qui comprend tous les éléments à obtenir; et savoir ce qu’il faut faire sur le plateau lors du tournage d’une certaine scène. Vous ne savez pas ce qu’est un cauchemar d’être prêt pour le tir et de réaliser que le gilet que l’un des personnages devrait porter est conservé dans la loge du vestiaire. Sur cette même feuille, vous devez noter quels acteurs apparaissent et leurs costumes.

C’est la ventilation du script, regardons maintenant quelques exemples.

Une fois que vous avez vos feuilles avec la ventilation, vous devez vider toutes ces informations dans une feuille Excel. Dans la colonne extrême gauche, notez les catégories suivantes et dans la cellule correspondant à chacune et vous décrirez chaque scène:

-Numéro de séquence

-Nombre de pages (N’oubliez pas que les pages d’un script sont comptées en huitièmes. Une page équivaut à 8/8, une demi-page égale 4/8, deux pages et un bit 2 1/8, etc.)

-INT./EXT. (Notez si la scène est intérieure ou extérieure)

-Emplacement (Le nom que vous attribuez à chaque emplacement doit correspondre à ce qu’il dit dans la ventilation)

-Jour Nuit (Sera-t-il filmé de nuit ou de jour? Peu importe quand prend place la scène, mais quand elle sera filmée. S’il s’agit d’une pièce sans fenêtres ou que celles-ci peuvent être couvertes, il ne sert à rien de passer des heures supplémentaires ou de faire réveiller tout le monde.)

-La description (Décrivez rapidement ce qui se passe.)

-Talent / Extras (Quels personnages ou choses spéciales apparaissent dans chaque scène? Dans la ventilation, ils ont déjà vu le nombre de vêtements de rechange de chaque personnage, vous devez donc noter ici le nombre de costumes que chacun doit porter dans chaque scène. Dans l’exemple, il C’est à peu près la première fois que nous voyons les personnages, donc ils portent tous le costume numéro 1. Dans la cellule pour les extras, notez le nombre d’extras qui devraient être présents.)

Cela semble plus compliqué que cela ne l’est, mais jetez un œil et vous comprendrez:

Maintenant oui, pour assembler le Plan de tournage. En tenant compte de tous les éléments dont vous avez besoin dans chaque scène, de la disponibilité de ceux-ci (quels jours vous pouvez louer une certaine voiture ou un certain équipement et l’itinéraire des acteurs) et le nombre de pages que vous souhaitez filmer / enregistrer par jour, vous devrez réussir à accueillir le tournage de manière à ce qu’il y ait le moins de changements possible (que tout ce qui se passe dans la cuisine, par exemple, soit filmé les mêmes jours).

Si une scène nécessite que la cuisine soit détruite, assurez-vous que c’est la dernière à être filmée dans la cuisine. Aussi, faites attention au changement entre les appels de nuit et de jour, vous ne pouvez demander à personne de terminer le tournage à 5 heures du matin et d’arriver sur le plateau à 7 deux heures plus tard.

Pour ce processus, avoir utilisé Excel est particulièrement utile, car vous pouvez couper et coller une colonne entière et la déplacer d’un jour à l’autre.

Dans les grandes productions «formelles», tout ce travail incombe au directeur adjoint et à son département. Mais ici, nous parlons de petites productions et du type “faites-le vous-même”, donc la mise en place du plan de décomposition et de tournage sera le travail de l’AD, du réalisateur et des producteurs.

J. Ivan Morales Écrivain, réalisateur et directeur éditorial de ce film, son sympathique voisin, Cine PREMIERE. Vous ne perdrez jamais espoir pour une deuxième saison de Studio 60 sur le Sunset Strip et Firefly.