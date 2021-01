Il existe de nombreuses astuces narratives qu’un scénario de film peut utiliser pour raconter des histoires, ici nous expliquons le macguffin et le hareng rouge.

Il y a deux hommes debout devant un étrange artefact. L’un demande à l’autre ce que c’est. Le second répond: «C’est un macguffin. C’est un outil pour chasser les lions dans les montagnes. «Mais il n’y a pas de lions dans les montagnes», dit le second. “Ah bien, alors ce n’est pas un macguffin.”

Bien que le mot macguffin ait ses racines dans cette blague (qui est un peu idiote) ci-dessus, son utilisation en termes de scénario de film a d’abord été utilisée par Alfred Hitchcock comme un moyen de décrire un élément dont la seule fonction est de distraire le public de l’intrigue centrale.

Qu’est-ce qu’un macguffin dans un script de film?

En termes généraux, c’est un élément (généralement un objet physique, bien qu’il puisse aussi être une personne) qui il ne sert qu’à faire avancer l’intrigue, sans l’affecter important, et dans de nombreux cas, que nous ne reverrons même jamais. C’est peut-être, par exemple, la mallette que tout le monde veut, mais on ne sait jamais pourquoi. En d’autres termes, la valeur ou la fonction de la “chose” en question est sans importance, la seule chose qui nous intéresse est que tous les personnages le veulent. Maintenant, la chose à retenir est que ce n’est pas parce que “tout le monde le veut” que ça fait de vous un macguffin. Ce n’est macguffin que lorsqu’il n’a pas d’influence directe sur l’intrigue.

Les exemples classiques sont ceux que vous imaginez probablement déjà: la mallette Pulp Fiction (ou Ronin); le diamant Titanic et la boîte FedEx de Tom Hanks à CastAway. Ils aident à faire avancer l’intrigue sans vous demander de trop vous concentrer sur eux.

Cela pourrait également être intéressant: quelle est la ventilation (ou panne) dans un scénario de film?

Qu’est-ce qu’un hareng rouge dans un scénario de film?

Il hareng rouge C’est similaire mais avec une différence cruciale: cela affecte l’intrigue, dans la mesure où cela vous emmène dans une direction complètement différente de la vraie réponse. Je m’explique: c’est un élément qui provoque une désorientation complète. Bien qu’il existe plusieurs théories sur l’origine du terme, l’une des plus populaires est que certains fugitifs utilisaient la forte odeur de ce petit poisson (en espagnol: hareng), pour distraire l’odeur des chiens policiers. En substance, ils vous distraient du but de l’écrivain.

Un bon hareng rouge est complètement tissé dans l’intrigue et ce n’est qu’à la toute fin que nous nous rendons compte que ce n’était vraiment rien et que sa seule intention était de détourner l’attention du public de ce qui comptait vraiment. Les programmes de police et d’enquête sont des experts en la matière. Un bon exemple peut être lorsque l’épouse de la personne assassinée (qui l’a trompée avec sa secrétaire) n’a pas d’alibi. Nous pensons immédiatement qu’elle est l’assassin.

Cependant, il s’avère que son absence d’alibi était un hareng rouge, car en réalité, la femme, au moment du meurtre, trompait également son mari avec quelqu’un, mais elle ne voulait tout simplement pas divulguer cette information jusqu’à présent. . MaisIl s’avère que c’est l’infidélité du mari qui a fini par le tuer, car nous avons finalement découvert que le meurtrier était le mari de sa secrétaire. Et donc le sujet de l’infidélité est introduit avec une bonne raison, et pas seulement pour nous distraire.

Quelques exemples:

-En 12 singes. Bruce Willis et les scientifiques de son temps lisent “Nous l’avons fait!” et nous pensions tous que les responsables de l’apocalypse étaient les membres de “l’armée des 12 singes”, n’est-ce pas?

-Dans le Da Vinci Code, Dan Brown a même nommé son hareng rouge avec la traduction littérale italienne de ces mots: Cardinal Aringarosa.

-Et parfois, le truc est juste pour nous, le public: Hitchcock ouvre Psycho avec Marion Crane volant 40000 $ et fuyant son bureau. L’idée est que nous pensons que la cassette parle d’elle et peut-être des personnes qui la recherchent pour récupérer le butin. Mais non. Le personnage principal n’est pas celui que nous pensions et le film parle de quelque chose de complètement différent.

raccourcis raccourcis conseils emma watson griffin scénarisation macguffin conseils de hareng rouge astuces



J. Ivan Morales Écrivain, réalisateur et directeur éditorial de ce film, son sympathique voisin, Cine PREMIERE. Vous ne perdrez jamais espoir pour une deuxième saison de Studio 60 sur le Sunset Strip et Firefly.