Vous souvenez-vous quand en mars 2020, il a été annoncé que Rosario Dawson a été incorporé dans la deuxième saison de The Mandalorian, vraisemblablement dans le rôle de le padawan jedi? Plus tard, l’actrice a rompu le silence sur sa signature, mais toujours sans rien confirmer. Ensuite, la société de jouets Hasbro a divulgué une image qui anticipait son arrivée au salon et c’est tout. Cependant, le nouveau chapitre, de la série à succès Disney Plus, nous a surpris avec ses grands débuts et c’est pourquoi il est temps de revoir qui est Ahsoka Tano et comment cela aura-t-il un impact sur l’avenir?

Qui est Ahsoka Tano?

Pour commencer, il faut dire qu’Ahsoka Tano n’avait jamais fait ses débuts dans une production live-action. Le personnage a été créé par George Lucas Oui Dave Filoni, et elle est apparue pour la première fois dans la franchise Star Wars dans le film d’animation Star Wars: The Clone Wars (2008), plus tard, elle a joué dans la série animée Star Wars: The Clone Wars (2008) et nous l’avons également vue défiler dans le petit écran grâce à Star Wars Rebels (2014). Dans les trois productions, l’actrice Ashley Eckstein était chargé de prêter sa voix à Ahsoka Tano.

Ahsoka Tano appartient à une espèce intelligente de la planète Shili connue sous le nom de Togruta. Il s’avère que Maître Plo Koon a découvert son talent avec la Force quand elle était très jeune, alors il l’a emmenée au Temple Jedi, là Maître Yoda décide que celui qui devrait la former n’est ni plus ni moins que Anakin Skywalker. Pendant son temps en tant que Padawan, il a combattu aux côtés d’Anakin et Obi-Wan Kenobi dans La guerre des clones.

Après les événements du film, et déjà dans la chronologie de la série The Clone Wars, Ahsoka Tano devient un Jedi, mais après avoir connu une différence d’idéaux et en plus d’être accusée d’un crime qu’elle n’a pas commis, elle décide d’abandonner l’Ordre Jedi, juste au moment où Anakin est beaucoup plus sensible à la manipulation de Palpatine. Son départ explique pourquoi il n’était pas un personnage pivot de Star Wars: Episode III – La revanche des Sith.

Au fur et à mesure que les événements de l’épisode III se déroulent, la série Star Wars: Clone Wars révèle qu’Ahsoka Tano travaille toujours en tant qu’allié de la République malgré tout. Plus précisément dans la septième et dernière saison de la série, le Jedi s’en prend Dark Maul, qui entend assiéger la République de la planète Mandalore. Pour l’arrêter, Ahsoka fait équipe avec Bo-katan kryze et ainsi libérer dans le monde natal de l’oppression des Mandaloriens.

Malgré le succès d’Ahsoka Tano dans les guerres mandaloriennes, il faut également se rappeler que l’empereur Palpatine a exécuté l’Ordre 66 pour exterminer tous les Jedi. À la fin de la série, les Jedi finissent par disparaître du radar des Jedi survivants et de l’empire. Étonnamment, le personnage revient, mais maintenant en tant que chef des espions de la rébellion dans Star Wars Rebels et là, nous assistons à un duel entre elle et Anakin, mais maintenant transformé en Dark Vador.

Dans l’issue de Star Wars Rebels, Ahsoka, accompagné de Troglodyte Sabine, décide de partir à la recherche de Ezra Bridger, qui disparaît dans le dernier épisode. Il est à noter que Sabine Wren possédait le sabre noir, artefact qui Moff Gideon (Giancarlo Esposito) possède à la fin de la première saison de The Mandalorian.

AVERTISSEMENT SPOILERS

Son importance dans le futur du Mandalorien

Ahsoka Tano, maintenant joué par Rosario Dawson, a fait ses débuts dans le cinquième épisode de The Mandalorian saison deux intitulé The Jedi. Il est important de noter que The Jedi est dirigé par Dave Filoni, créateur d’Ahsoka Tano, réalisateur du film et de la série Star Wars: Clone Wars et producteur exécutif de Star Wars Rebels.

Dans ce nouvel épisode, Din Djarin rencontre avec Bo-katan kryze, qui l’emmène dans la ville de Calodan sur la planète Corvus où Ahsoka est au milieu d’une mission spéciale. Dans ce scénario, le Mandalorien et The Child rencontrent les Jedi et c’est là qu’elle fournit des révélations intéressantes sur l’origine de Baby Yoda, ainsi que sur l’apparition possible d’un vieux méchant connu, dont le nom répond à Thrawn.

Il a été élevé dans le temple Jedi. Il a été formé par de nombreux enseignants au fil des ans. Après la guerre des clones, lorsque l’Empire est arrivé au pouvoir, ils l’ont caché. Quelqu’un l’a emmené du Temple, ses derniers souvenirs sont… sombres. Il semblait perdu. J’étais seul », raconte Ahsoka à propos de l’origine de The Child, qui s’appelle en fait Grogu (via ComicBook).

Désormais, rien n’est encore établi et plusieurs doutes demeurent dans l’air. Cependant, avec l’arrivée d’Ahsoka Tano au Mandalorien, nous pourrions découvrir ce que les Jedi ont fait toutes ces années en plus de chercher Ezra et nous assisterons peut-être à une relation beaucoup plus étroite avec Bo-Katan Kryze. Mais plus important encore, et maintenant que nous connaissons son commandement de la Force, peut-être que Din Djarin choisira de le laisser en charge de Grogu (mieux connu sous le nom de Baby Yoda).

À tout cela, il y a quelque temps, un lien entre Baby Yoda et The Clone Wars a été révélé, établissant qu’Ahsoka Tano recherchera le bien-être de Baby Yoda pour qu’il devienne le mentor d’un futur élu. Pour connaître tous les détails, entrez le lien suivant.

Brenda Medel J’aime le cinéma, fan de Laura Pausini, je pense toujours à la nourriture et je n’enlève pas mes lunettes de soleil même pour dormir.