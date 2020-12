Comme l’a confirmé Dwayne Johnson lui-même sur Twitter, l’actrice Quintessa Swindell (‘Trinkets’) jouera Cyclone dans le futur film Warner Bros.et DC Films, ‘Adam noir». Le film sera réalisé par Jaume Collet-Serra (“ Blue Hell ”) et, selon la récente annonce de Johnson, il commencera la production au printemps 2021.

Lors de l’événement DC Fandome du mois dernier, il a été révélé que le film comporterait des apparitions de Hawkman, Doctor Fate et Cyclone pour créer la Justice Society of America. Aussi, nous avons appris que Hawkgirl sera absente pour le moment même s’il est presque impossible de la voir séparée de Hawkman.

Aux côtés de Johnson en tant que personnage principal et de Swindell en tant que Cyclone, le film mettra en vedette Noah Centineo dans le rôle d’Atom Smasher et Aldis Hodge dans le rôle de Hawkman, il reste à voir quel acteur jouera le rôle de Doctor Fate. Avec eux, Sarah Shahi, une actrice que nous avons vue dans des films tels que “ Une balle dans la tête ” (2013) et “ Le jeu du pendu ” (2017) qui incarne un professeur d’université et combattant de la liberté qui mène la résistance enKahndaq.

Basé sur le personnage de DC Comics créé par Otto Binder et CC Beck, ‘Adam noir‘sera dirigé par Jaume Collet-Serra avec Johnson comme anti-héros titulaire. Le film sera la deuxième collaboration entre Collet-Serra et Johnson, qui ont également travaillé ensemble sur le prochain film d’aventure de Disney, “Jungle Cruise”.

Baptisé à l’origine Teth-Adam de Kahndaq, le personnage est apparu pour la première fois dans Marvel Family # 1 en 1945 et est passé de méchant à anti-héros au fil du temps. Le personnage possède des pouvoirs comparables à Shazam, notamment le vol, la force, l’agilité, la manipulation de la foudre et la magie.

Le film sera produit par Johnson et Beau Flynn de Flynn Pictures Co., avec Dany et Hiram Garcia pour Seven Bucks Productions. Scott Sheldon supervisera le projet pour la Flynn Picture Company. En ce qui concerne le scénario, Rory Haines et Sohrab Noshirvani ont révisé une dernière version d’un projet antérieur d’Adam Sztykiel.

Initialement prévu pour sortir sur grand écran le 22 décembre 2021, le film n’a pas de date de sortie définitive en raison de la pandémie mondiale.