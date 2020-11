Second Gen Pictures présente la bande-annonce espagnole de ‘Feu du ciel’, un blockbuster chinois dans le style de ‘A town called Dante’s Peak’, ‘San Andrs’, ‘2012’ ou ‘El da de maana’ que le distributeur diffusera en première dans notre pays le 4 décembre via Movistar +, Vodafone TV, iTunes, Google Play, Rakuten TV et Filmin.

Un film d’action sur les catastrophes naturelles réalisé par le britannique Simon West, responsable de titres tels que ‘Con Air (Condicts in the air)’, ‘La fille du général’, ‘Lara Croft: Tom Raider’, ‘The Mechanic’ ou «Los mercenarios 2», entre autres titres pas si prestigieux; aussi, futur directeur de ‘Pas de limites‘, série d’aventures sur le voyage historique de Juan Sebastin Elcano et Fernando de Magallanes à travers le monde au 16ème siècle.

Xueqi Wang, Hannah Quinlivan, Shawn Dou et Jason Isaacs dirigent le casting dans ce film qui devient intéressant lorsque le volcan sur l’île de Tanhuo entre en éruption. C’est alors que la jeune vulcanologue Meng et son père devront surmonter les problèmes du passé pour sauver le plus de vies possible, dans une course contre la montre à travers la dévastation torride de la lave et des cendres.

