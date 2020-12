Selon Deadline, une fois la production du cinquième opus tant attendu de la franchise d’horreur “ Scream ” terminée, le trio de cinéastes connu sous le nom de Radio Silence se mettra au travail avec un film d’horreur pour MGM intitulé, ‘Réunion’. Le film a réuni les réalisateurs avec les scénaristes du hit «Wedding Night», un film qui a permis de recueillir 57 millions de dollars pour un budget de 6 millions de dollars.

Écrit par Guy Busick à partir d’une histoire développée par Busick lui-même et Christopher Murray, le film dépeint l’expérience horrible des réunions de lycée portée à un nouveau niveau alors qu’un groupe de vieux amis sans inspiration devient le Le seul espoir de survie de sa classe de finissants contre une créature maléfique métamorphosée.

En plus de prendre en charge la réalisation, le trio formé par Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett et Chad Villela produira le projet avec William Sherak de Project X Entertainment, James Vanderbilt et Paul Neinstein (avec qui ils ont déjà collaboré au nouvel opus susmentionné de ‘Scream’) et Tripp Vinson de Vinson Films. De son côté, Tara Farney de Vinson Films sera productrice exécutive.