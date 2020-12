La bande-annonce de la troisième saison de«Cobra Kai», série qui cette fois arrivera aux mains de Netflix, qui l’a déjà renouvelée pour une future quatrième saison. Si rien ne change, la série sera disponible sur la plateforme de streaming à partir du 8 janvier 2021.

Dans la série, longtemps après que Daniel-san ait triomphé contre Johnny dans le tournoi de karaté All Valley, les deux candidats adultes continuent leur vie. Avec les leçons de vie de M. Miyagi, Daniel a trouvé un succès personnel dans sa propre famille et sa carrière de vendeur de voitures. Johnny, cependant, est tombé dans des moments difficiles alimentant sa haine du succès Daniel. Essayant de récupérer la gloire qu’il avait dans le passé, Johnny rouvre le tristement célèbre dojo de karaté qu’il dirigeait autrefois comme son meilleur élève.

La saison prochaine, nous verrons comment Daniel LaRusso revient à Okinawa pour essayer de redécouvrir son chemin dans la vie sans l’aide de son «Karate Kid», M. Miyagi. Rappelons que LaRusso s’est déjà rendu à Okinawa dans la deuxième partie de la franchise cinématographique de 1986.

Aux côtés de Ralph Macchio et William Zabka, la série met en vedette Xolo Mariduea (“ Parenthood ”) dans le rôle de Miguel Diaz, Tanner Buchanan (“ survivant désigné ”) dans le rôle de Robby Keene, Courtney Henggeler (“ Mom ”) dans le rôle d’Amanda LaRusso, Mary Mouser (“ Freakish ”) comme Samantha LaRusso et Jacob Bertrand comme Halcn.

La première saison a été un énorme succès pour la plate-forme YouTube, avec un premier épisode qui a recueilli plus de 50 millions de vues au cours des cinq mois suivant sa diffusion. De plus, les critiques et le public ont loué la série, lui donnant la cote inhabituelle «Certified Fresh» sur Rotten Tomatoes.

La série a un scénario de Josh Heald («Hot Tub Time Machine»), avec Jon HurwitzyHayden Schlossberg («Harold et Kumar») en charge de la réalisation de pratiquement tous ses épisodes. Macchio et Zabka sont producteurs exécutifs avec James Lassiter et Caleeb Pinkett d’Overbrook Entertainment (basé à Sony Pictures Television).

L’original de 1984 Karate Kid avait un box-office brut de 90 millions de dollars, tandis que le remake de 2010 avec Jackie Chan et Jaden Smith a atteint 359 millions de dollars dans le monde. Au total, 620 millions de dollars récoltés parmi tous les films de la mythique franchise.

