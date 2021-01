Il semble que la bataille dialectique entre Ray Fisher et DC ne montre aucun signe de fin. Rappelons que la controverse est née après que Fisher a accusé le réalisateur Joss Whedon et les producteurs Geoff Johns et Jon Berg de mauvaise conduite sur le tournage de “ Justice League ”, ce qui a incité WarnerMedia à ouvrir une enquête sur ce qui s’est réellement passé pendant le tournage. du film de super-héros 2017.

Maintenant, l’acteur revient sur la polémique avec WB / DC avec des déclarations passionnées sur Twitter où il attaque le président de DC Films, Walter Hamada. Tout cela à la suite d’un récent entretien avec Hamada dans le New York Times, qui a rallumé la mèche et amené Fisher à l’appeler “le type de facilitateur le plus dangereux, qui a tenté de saper les problèmes très réels de l’enquête de la League of Justice. la justice”. Pour couronner le tout, l’acteur a clairement indiqué qu’il ne participerait à aucune future production impliquant Hamada.

Fisher semble faire référence à son affirmation selon laquelle Hamada lui a demandé de reculer sur sa critique des producteurs. L’enquête susmentionnée s’est terminée avec WarnerMedia prenant diverses mesures disciplinaires qui n’ont jamais été rendues publiques, bien que des nouvelles telles que le récent départ de Whhedon de la série HBO “ The Nevers ” aient été considérées comme faisant partie de ces mesures disciplinaires.

Enfin, pendant un certain temps, il y a eu des rumeurs sur la possibilité que Fisher reprenne son rôle de Cyborg dans le futur film mettant en vedette Ezra Miller, “ The Flash ”, bien que cette possibilité semble complètement exclue après que l’acteur ait téléchargé pour participer à n’importe quel film de DC. associé à Hamada.