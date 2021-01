Le DC Extended Universe a connu de nombreux revers, allant d’un public divisé, des allégations de mauvais traitements, le départ de divers acteurs, entre autres, et l’un des derniers conflits a été le départ de Ray Fisher de cette franchise, qui a fait sensation sur les réseaux sociaux et avait évoqué l’éventuelle refonte du personnage, mais finalement il a été annoncé qu’il n’y aurait pas de refonte pour Cyborg comme mentionné.

Ray Fisher était chargé de donner vie à Victor Stone dans ‘Justice League’ et, en plus de cette participation, un film solo du personnage était prévu, mais après le départ de Zack Snyder DC et la mauvaise réception de ‘JL’, il a été décidé de prendre du recul par rapport à plus d’histoires, il n’est donc pas revenu au personnage depuis lors, en plus d’avoir récemment démissionné du DCEU.

Après le départ de Fisher, une énorme rumeur avait émergé au sujet de la recherche d’un autre acteur pour ce rôle, mais il est finalement devenu connu que il n’y aura pas de refonte pour Cyborg, c’est ainsi que l’écrivain l’a fait savoir Mark Hughes via leurs réseaux sociaux:

“Les rumeurs de refonte de Cyborg sont un mensonge, Cyborg n’est pas dans ‘The Flash’ et le rôle n’aura pas de refonte. Je l’ai confirmé avec le studio. La rumeur est FAUX.”

Les rumeurs de refonte de Cyborg sont un mensonge, Cyborg n’est pas dans The Flash et le rôle n’est pas en cours de refonte. J’ai confirmé cela avec le studio. La rumeur est FAUX. – Mark Hughes (@markhughesfilms) 5 janvier 2021

Bien qu’il n’ait pas été confirmé que Cyborg serait le ‘Le flash’, mais après les multiples problèmes de Ray Fisher avec Warner et DC, il semble qu’il soit confirmé que le personnage ne sera pas dans ce film si important pour le DCEU, même si l’on ignore quel sera l’avenir de Victor Stone dans la franchise.