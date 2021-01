Lors de sa première il y a quelques mois Mulan sur Disney Plus, il l’a fait via le service Accès Premier où si les abonnés au service de streaming payaient 30 $ de plus, ils pouvaient voir la dernière action en direct du studio de la souris. Maintenant, ce même modèle sera répété avec Raya et le dernier dragon pour sa première au Mexique et en Amérique latine.

À travers un communiqué de presse, Disney Plus annonce que «Ray et le dernier dragon est le premier film Disney à sortir simultanément en salles et sur Disney + avec Premier Access, qui élargit les options des consommateurs, leur donnant la possibilité de choisir comment et où profiter de cette nouvelle version. En utilisant l’option Premier Access, qui sera disponible pour une durée limitée, pour un prix unique, les abonnés Disney + pourront voir Raya et le dernier dragon sur Disney + autant de fois que vous le souhaitez sur vos appareils préférés depuis le jour de sa sortie en salle. »

Concernant le prix qu’aura le film, il est précisé que chaque pays annoncera prochainement le montant à payer, exprimé dans la monnaie locale de chaque lieu. La spéculation peut conduire à une comparaison avec la première de Mulan aux États-Unis et son coût de 30 dollars que sont-ils autour 600 pesos mexicains.

Le public mexicain paierait-il un montant d’environ 600 pesos pour l’un des paris les plus forts aux Walt Disney Animation Studios ou sera-ce à un coût bien inférieur?

Raya et le dernier dragon en anglais, il met en vedette les voix de Awkwafina, comme le dragon légendaire nommé Sisu; Gemma Chann comme Namaari, l’ennemi juré de Raya; Daniel dae kim comme Benja, le père visionnaire de Raya; Sandra Oh comme Virana, la puissante mère de Namaari; Benoît Wong comme Tong, un redoutable géant, tandis que la protagoniste, Raya, prête sa voix à l’actrice Kelly Marie Tran (Star Wars Les derniers Jedi) qui a remplacé Cassie Steele, qui a même promu aux côtés d’Awkwafina lors de la dernière D23.

Raya et le dernier dragon Il sortira en salles * et Disney + avec Premier Access à partir du 5 mars pour toute l’Amérique latine.

* La première dans les cinémas sera soumise à l’ouverture des salles selon les réglementations locales de chaque pays.

