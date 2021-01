Présentation des réactions d’Hollywood aux émeutes en Amérique (via Deadline). Hier, il y a eu des moments extrêmement tendus à Washington, en raison des manifestations suscitées par les partisans du président Donald Trump, qui espéraient contrecarrer la ratification de son successeur élu, Joe Biden. Au milieu d’un paysage de chaos, plusieurs personnalités de l’industrie cinématographique du pays voisin se sont exprimées sur les réseaux sociaux pour donner leur avis sur ces événements sans précédent historique.

D’un côté, il y a ceux qui dénoncent que, clairement, dans les affrontements il y a eu des manifestations de racisme, puisque les autorités n’ont pas eu la même réaction avec les manifestants – majoritairement blancs – contrairement à la manière beaucoup plus violente dont ont été contenus ceux qui étaient présents aux mobilisations Black Lives Matter:

Pensez simplement au carnage s’ils n’avaient pas été blancs. – Chris Evans (@ChrisEvans) 6 janvier 2021

Ces gars se livrent des combats au corps à corps avec la police après avoir pris d’assaut le Capitole américain. Par ailleurs, George Floyd, Trayvon Martin, Rayshard Brooks, Aura Rosser, Stephon Clark, Botham Jean, Alton Sterling et Eric Garner sont tous morts. pic.twitter.com/URn8w3Y88m – Olivia Munn (@oliviamunn) 6 janvier 2021

Alors, sommes-nous complètement à court de balles en caoutchouc et de gaz lacrymogène? – Wanda Sykes (@iamwandasykes) 6 janvier 2021

“C’était la capitale pendant les manifestations du BLM et c’est la capitale maintenant.”

Regarder l’anarchie dans notre capitale – des voyous soutenant un coup d’État – et profondément attristé. Les Murdoch ont infligé tant de racisme, de sexisme, de mensonges virulents et de dommages à notre nation. Chers créateurs de contenu, nous devons annuler les apparitions sur Fox et utiliser notre pouvoir pour garder les annonces 4 nos émissions sur Fox. – Mangold (@ mang0ld) 6 janvier 2021

«Voyant l’absence de lois dans notre capitale – des voyous soutenant un coup d’État – je suis profondément attristé. Les Murdoch ont apporté beaucoup de racisme, de sexisme, de mensonges virulents et de tort à notre nation. Collègues créateurs de contenu, nous devons annuler nos apparitions sur Fox et utiliser notre pouvoir pour supprimer nos publicités de Fox. “

La façon dont ils auraient largué une bombe entière sur la capitale si c’était nous. – Matthew A. Cherry (@MatthewACherry) 6 janvier 2021

Également, plusieurs célèbrent Stacey Abrams, ancien membre du Congrès et activiste de Géorgie, qui a promu la victoire de Raphael Warnock, le premier sénateur afro-américain de cet État:

Senator Elect Reverend Raphael Warnock. ❤️ https://t.co/wHc7cFUCah — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) January 6, 2021

Et il y a aussi ceux qui, dans le cadre des réactions d’Hollywood aux émeutes en Amérique, Appel à la destitution de Trump et à sa destitution, conformément au 25e amendement à la constitution:

Accusez-le et retirez-le. MAINTENANT. – George Takei (@GeorgeTakei) 6 janvier 2021

Nous devons rapidement le mettre en accusation pour incitation à la violence contre la nation. Il doit être taché à vie et ne peut plus jamais courir. Ensuite, retirez-le immédiatement du WH. C’est un traître. – Mia Farrow (@MiaFarrow) 6 janvier 2021

It’s time for the 25th AMENDMENT, SECTION 4. 🇺🇸 — Sharon Stone (@sharonstone) January 6, 2021

