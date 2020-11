Cette capsule sur le film A Silent Voice (2016), de Naoko Yamada, a été initialement diffusée dans le cadre de la célébration du 5ème anniversaire du Podcast Cinema PREMIERE en septembre 2020.

Lorsqu’il s’agit de grands réalisateurs contemporains de l’animation japonaise, des noms comme Makoto Shinkai (votre nom) ou Mamoru Hosoda (The Wolf Children) éclipsent souvent la conversation. Cependant, parmi tant d’autres absences, se détache la figure d’un artiste talentueux qui, à seulement 35 ans, nous a déjà offert un prodigieux ensemble d’œuvres qui restera pour la postérité. Des productions qui ont captivé les téléspectateurs du monde entier par leur sensibilité, leur chaleur et leur honnêteté. Bien sûr, nous parlons de l’incroyable Naoko Yamada.

Avec 15 ans d’expérience dans l’industrie, Yamada est déjà une cinéaste chevronnée au studio bien-aimé de Kyoto Animation, pour qui elle a réalisé la série K-On !. et Tamako Market, ainsi que leurs films respectifs. Mais sa consolidation viendrait avec l’adaptation d’un manga plébiscité par Yoshitoki Ōima en 2016.

Koe no Katachi ou A Silent Voice est une histoire d’acceptation, sur des individus cherchant constamment le pardon des autres, mais incapables de se pardonner. Alors que le manga original comporte sept volumes pour explorer en profondeur la psyché de tous les personnages, Yamada et le scénariste Reiko Yoshida prennent la décision audacieuse de concentrer la plupart de leurs efforts sur la narration de cette histoire du point de vue de Shoya Ishida.

Enfant, notre protagoniste a fait d’une fille sourde nommée Shoko Nishimiya l’objet de ses abus, comptant sur la complicité de ses camarades de classe et sous le regard tolérant de ses professeurs. Finalement, l’une de ses blagues franchit la ligne et il finit par être mis à l’écart par le reste de la classe. Des années plus tard, la personnalité Shōya a pris un virage à 180 °, ne pouvant même pas regarder les autres dans les yeux et même envisageant la possibilité de mettre fin à sa propre vie. Malgré ses efforts pour réparer ses erreurs, le véritable chemin vers la rédemption commence lorsque Shoya rencontre à nouveau Shoko au lycée, mais sera-t-il possible de reconstruire sa relation avec elle après tant de douleur?

Il n’y a personne de mieux placé dans l’industrie pour commander une production si fortement axée sur la communication non verbale et sur la transmission des émotions à travers l’expression comme Naoko Yamada. En ce sens, Koe no Katachi est une danse sensorielle du mouvement, de la couleur et du son, qui matérialisent ensemble des concepts immatériels dans des séquences chargées de sens puissant. La beauté incommensurable de la production de KyoAni, que vous reconnaîtrez sûrement comme Violet Evergarden, ajoutée à la partition expérimentale de Kensuke Ushio, se transforme en une expression lyrique des antidotes à la culpabilité, au dégoût de soi, à la difficulté de communiquer et à l’angoisse de revenir. se connecter.

Dans la partie sociologique, le long-métrage propose une approche plus réaliste de questions aigues telles que le comportement de la société envers les individus qu’elle considère comme «différents», les ramifications du harcèlement ou du suicide, qui acquièrent une dimension complètement différente dans la dynamique du culture japonaise. Mais Yamada fait sienne cette histoire, privilégiant une optique humaniste. Ses œuvres ont toujours privilégié l’immersion, la compréhension et l’empathie avec les sentiments de ses personnages, en concevant des méthodes narratives pour présenter des séquences qui communiquent beaucoup plus que n’importe quel mot.

Faisant référence à sa motivation centrale pour raconter cette histoire, la réalisatrice a déclaré ce qui suit: «Lorsque vous êtes incapable de penser à vous-même de manière positive, cela interfère avec votre capacité à comprendre ce que les autres ressentent. Nous avons tous des soucis et beaucoup de choses pour lesquels nous éprouvons des remords, il est donc possible de perdre le courage de s’aimer soi-même. Comme j’ai aussi une part mélancolique, j’ai voulu faire un film qui à la fin disait: «tu iras bien» ».

A Silent Voice est disponible sur Cinépolis Klic dans la langue originale et avec doublage latin. Le film peut être acheté sur Blu-ray / DVD via Amazon.

