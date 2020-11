Il y a quelques jours, il disait que “ Resistance ” était un film que l’on peut décrire à travers son synopsis officiel, qui était rarement un point en sa faveur (même s’il n’avait pas à être contre non plus): Ou parce que le synopsis ne laisse pas grand-chose en marge de l’imagination du spectateur, ou parce que le film n’avance pas beaucoup au-delà dudit synopsis. Ou les deux, comme c’est le cas.

Avec ‘Start Over’, cela se passe de manière plus marquée et moins dissimulée, étant le film typique attribué au réalisme social britannique (ou dans ce cas irlandais) que nous associons tant à Ken Loach. Ni le synopsis ne laisse beaucoup de place à l’imagination, ni le film ne va bien au-delà du synopsis. C’est plus ou moins en apparence ce à quoi on pourrait s’attendre et ce que l’on va trouver comme apparence.

Plus ou moins, car bien que cela semble être un drame, il est beaucoup plus proche d’un conte de fées. Il semble qu’il se retrouve face à face mais en réalité il se met de profil, esquivant les complications et laissant passer l’air pour que seul le rôle de Clare Dunne, sa protagoniste et peut-être pas par hasard, également scénariste, en plus du seul personnage qui semble avoir une vie qui lui est propre quand il n’est pas devant la caméra (c’est-à-dire jamais).

Autrement dit, réalisme du catalogue et mise en page en temps opportun. Ou une pellicule cadeau (empoisonnée). «Recommencer» est une production correcte, plutôt prévisible et superficielle. Un drame social “aisé” qui ne regarde jamais le spectateur dans les yeux et qui part toujours sur une tangente. Tout est si facile et simple, que cela pourrait bien être un simple emballage pour se donner un morceau de papier …

Un simple emballage qui tombe aussi dans la tentation de recourir à un coup final inutile et purulent, qui porte un coup presque fatal à sa crédibilité déjà pauvre de portrait social menotté et castré (a).

Par Juan Pairet Iglesias



@Wanchopex