Luis Buñuel est l’une des grandes icônes indéchiffrables et inaccessibles de l’histoire du cinéma: un auteur cryptique, provocateur et controversé, touché par le mythe du génie. Voir son cinéma est une expérience unique: non seulement à cause des symboles, du travail photographique, de la poésie, des visages et des paysages, mais à cause du langage cinématographique qui traverse tout. Le look de Buñuel est exclusif à Buñuel. Ainsi, Buñuel en el labyrinthe des tortues, le film réalisé par Salvador Simó, recourt à l’animation pour se plonger dans ce qui pourrait se trouver derrière ce regard, en particulier lors de la réalisation compliquée de son deuxième film, le documentaire Las Hurdes, tierra sans pain (1933).

Le réalisateur de Barcelone a décrit Buñuel dans le labyrinthe des tortues comme un défi terrifiant et fascinant. Dès le début, dit-il, en travaillant avec le scénariste Eligio Montero (adaptant le roman graphique de Fermín Solís), ils ont pris la décision de se concentrer sur la figure de Luis avant de devenir le mythe, alors qu’il n’était qu’un cinéaste débutant, à la recherche de leur propre langue. «C’est un portrait fait d’affection, d’amour et de respect pour le jeune homme qui devint plus tard le grand réalisateur. À aucun moment nous n’avons voulu adoucir le personnage. Comprendre d’où viennent les actions du personnage lui donne une dimension différente “, commente-t-il.

De plus, le projet s’est nourri de longues et attachantes conversations avec Juan Luis, le fils du cinéaste légendaire, donnant à sa lecture une dimension intime privilégiée. L’épisode sur lequel se concentre le film, le tournage de Las Hurdes, “a été un tournant dans sa carrière, qui a changé la façon dont il a façonné le surréalisme et son cinéma”, explique Simó.

Au-delà du mythe

La figure de l’auteur a été traditionnellement construite comme s’il s’agissait d’un être mythique tout-puissant, avec une main divine et une parole irréfutable. De plus, l’œuvre cinématographique, collaborative par définition, est généralement condensée dans le pouvoir qu’implique la position de mise en scène, rendant souvent invisibles les autres voix qui entrent en jeu. Le portrait que Buñuel dans le labyrinthe des tortues (lisez notre critique ici) fait du cinéaste espagnol polémique cependant cette notion.

Le film est bien plus qu’un hommage partiel et non critique, comme beaucoup ont tendance à l’être: il n’hésite pas à montrer des facettes éthiquement discutables de notre protagoniste, tout en mettant sur la table des questions clés dans l’interminable discussion autour du cinéma documentaire. Est-il valable de manipuler la réalité en faveur de l’histoire? Quel est le but de dépeindre la misère? Le cinéma peut-il vraiment aider les non protégés? Dans quelle mesure un cinéaste peut-il s’impliquer dans les sujets représentés?

À cette fin, le film utilise la juxtaposition de l’animation et des images originales tournées par Buñuel lui-même. Le réalisateur Salvador Simó réfléchit à cette décision: «Il n’y avait pas de meilleure façon de représenter Las Hurdes qu’avec l’image réelle de Buñuel. En mettant les images du moment où les personnages regardent à travers la caméra, le film atterrit sur la réalité ». En tant que spectateurs, cela nous permet d’occuper un espace privilégié entre le résultat de la création artistique et tout ce qui se passe dans le processus.

Au-delà de la personne

Ramón Acín, sculpteur, poète et ami de Buñuel, devient le principal contrepoids au décret de l’auteur pendant le tournage. Lorsque Buñuel va lui parler des obstacles sans fin auxquels il est confronté pour continuer à faire des films après le scandale de l’âge d’or (1930), Ramón achète un billet de loterie et promet que, s’il gagne, il financera son documentaire. à propos de Las Hurdes. Ses motivations, en plus d’être affectueuses, sont philanthropiques. Dès le début, nous comprenons que Ramón est un homme dévoué à aider les autres. C’est pourquoi, en découvrant un profil plus surréaliste qu’humanitaire dans les intentions de Buñuel, le producteur se rebelle et met fin aux caprices de l’auteur. Ainsi, le film se transforme en une réflexion puissante sur les documentaires de la misère et la recherche de l’esthétique au prix de la souffrance des autres et de loin.

Buñuel dans le labyrinthe des tortues est un portrait aussi attachant et affectueux que critique, qui tisse les rêves de Buñuel, le dialogue entre l’animation – simple et expressive à la fois – et les fragments du film, ainsi que ceux de la perception surréaliste du protagoniste. Salvador Simó commente à ce sujet: «Nous sommes tous des humains. Luis Buñuel a eu une enfance. Il avait les mêmes problèmes que toi et moi pourrions avoir. C’était une personne comme nous. C’est la partie que nous voulions représenter. Je pense que représenter la personne derrière le grand cinéaste que tout le monde connaît est la chose la plus riche car cela permet de voir d’où tout cela vient, pourquoi ce qui compte. Nous ne pouvons pas juger les actions d’alors avec la mentalité d’aujourd’hui. Nous ne pouvons pas adoucir la réalité de cette époque à la lumière du 21e siècle ». C’est probablement là que réside le véritable respect que nous devons aux icônes: il faudra les retirer du piédestal pour les voir dans les yeux, tant dans leur génie que dans leur faillibilité humaine.

Une version de cet article a été publiée pour la première fois dans Cine PREMIERE # 305 en février 2020. Obtenez votre édition imprimée ici.

Luis Buñuel



Ana Laura Pérez Flores Gryffondor avec l’ascendant Serdaigle. Je suis critique, rédactrice, traductrice et féministe à plein temps. J’ai édité le magazine Icónica pendant plusieurs années. Maintenant, j’étudie la conception éditoriale, édite des livres à Cal y Arena et coordonne Ya Es Hora.