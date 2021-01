C’est le rap de Courteney Cox et Idris Elba. Récemment, la chanteuse Friends a fait une apparition surprise dans un clip vidéo portant son nom.. La chanson a été composée par l’acteur et musicien Connor Price, qui voulait rendre hommage à son actrice d’enfance préférée.

Selon Entertainment Weekly – le support dans lequel ils ont sorti le clip -, la collaboration est née de la manière la plus improbable et la plus amusante: Elba a lancé un défi sur Instagram, créant un freestyle et demandant à ses followers de continuer sa composition. Price a téléchargé sa suggestion et Idris l’a contacté immédiatement. Quand ils étaient tous les deux à bord et que le morceau était terminé, ils l’ont envoyé à Cox, qui a fourni un extrait, curieux que quelqu’un ait écrit une chanson à ce sujet.

“Dois-je me sentir flatté?”, A demandé le comédien dans une déclaration pour le portail, assurant plus tard ce qui suit:

«Je pense que la chanson a un bon rythme. Connor et Idris sont très talentueux.

La vidéo de la chanson “Courteney Cox”.

La vérité est que, pour que Cox puisse faire sa part, un élément clé était son partenaire, Johnny McDaid, du groupe Snow Patrol, qui l’a aidée à produire la pièce qui serait intégrée au produit final:

Eh bien, disons que si le couple n’était pas musicien, cela ne serait pas arrivé. Johnny m’a donné une fondation pour que je puisse la suivre.

Enfin, il ne reste plus qu’à préciser que le rap de Courteney Cox et Idris Elba sera la dernière fois que l’actrice montrera son talent pour les rimes, puisque Elle a elle-même précisé qu’il est très probable que ce chapitre soit fermé pour l’instant.

Courteney Cox Idris Elba rap



