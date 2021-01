La saison des récompenses est sur le point de commencer, mais certains ajustements sont toujours en cours. Justement pour ça, la cérémonie des Grammy 2021 a été reportéeBien que, pour le moment, il n’y ait pas de date confirmée, mais cela indique un jour de mars. Ceci est rapporté par le New York Times et aussi par Variety, ce dernier média déclarant avoir eu un contact direct avec un représentant de l’événement.

À Los Angeles, la ville où le gala devait avoir lieu, il y a un pic significatif de cas de COVID-19, c’est pourquoi les personnes impliquées dans la performance sont préoccupées. À ce sujet, Harvey Mason, Jr. – chef par intérim de l’académie – a déclaré qu’il était prévu de procéder à la livraison en direct des statuettes, suivant une structure qui a déjà été utilisée à des occasions précédentes, comme aux Emmys.

À l’origine (via El Universal), la date du 31 janvier avait été fixée, l’hôte Trevor Noah conduisant d’un studio, établissant des liens directs avec les nominés par le biais d’appels vidéo, et peut-être certains interprètes présents, uniquement dans le but de agissez brièvement et présentez les gagnants. Maintenant, à seulement trois semaines de la plus grande soirée de la musique américaine, on ne sait pas ce qui va se passer.

Il n’y a toujours pas de date précise pour la cérémonie des Grammy 2021.

Ce qui est clair, c’est que, Alors que le revers de l’agenda causé par la crise sanitaire est résolu, les efforts doivent être concentrés pour sauver la partie la moins commerciale de l’industrie. Ce sont les déclarations de Ben Winston, producteur exécutif du parti:

“Je suis choqué [por lo que ha sucedido] avec des centres de musique du monde entier et je suis conscient que ce côté de l’industrie a été très durement touché. Je pense faire quelque chose de très excitant avec ces centres. “

La cérémonie des Grammy 2021 a été reportée, mais au moins il existe déjà une liste de nominés. Dirigé par Beyoncé, Dua Lipa et Taylor Swift.

covid-19 Grammy 2021



