Avec ce qui ne sera que le quatrième long métrage de sa carrière, la réalisatrice chinoise Chloé Zhao fait le grand saut entre le cinéma indépendant et les méga-productions hollywoodiennes, rejoignant les rangs des studios Marvel et réalisant (ni plus, ni moins) que le très attendu Éternels. Outre le fait que ce prochain film présente des dimensions colossales par rapport à ses œuvres précédentes, on pensait initialement que Zhao pour la première fois n’avait pas réalisé sur la base d’un scénario qui lui était propre, le défi était donc double pour la cinéaste de 38 ans. . Mais il semble que ce ne soit pas le cas.

Apprenez-en davantage sur la première femme de couleur à occuper le fauteuil de réalisatrice d’un film de Casa de las Ideas et sur sa filmographie précédente.

Chloé Zhao est la première directrice couleur du MCU.

Dans une conversation avec la journaliste Margaret Gardiner et publiée début 2021 (via), Chloé Zhao a déclaré que elle était la scénariste d’Eternals Et bien que les rapports initiaux ne placent que le duo Kaz et Ryan Firpo comme responsable du scénario, ce sont des crédits qui “ne sont pas encore mis à jour”, selon le cinéaste né à Pékin. Par conséquent, elle aurait (au moins) le dernier mot concernant l’histoire sur papier et ensuite repris pour le tournage.

«Je ne sais toujours pas ce que ce serait si je n’écrivais pas le film [que dirijo], si je n’étais pas au moins une grande partie du processus d’écriture«, A affirmé le réalisateur. «Je n’ai pas vécu ça dans ma carrière, j’en ai peur, si ça arrive un jour. Dans le processus d’écriture, c’est là que je verse ma sensibilité, c’est en grande partie. ET créer des situations qui permettent à un certain type de langage cinématographique d’émerger, c’est quelque chose que j’ai appris de mes trois derniers films«.

Il faut dire que cette triade de longs métrages qui précède Eternals partage l’accent sur des histoires intimes se déroulant dans des zones rurales ou désertiques des États-Unis. Il sera très intéressant de découvrir comment la sensibilité évoquée par Chloé Zhao était désormais couplée à un récit sur les humanoïdes super-puissants et millénaires dont l’objectif est de protéger la planète Terre des menaces cosmiques.

Cast of Eternals.

Alors que Zhao est né et a grandi en Chine, il a certainement acquis une fascination pour la culture pop occidentale. Sa formation universitaire s’est déroulée aux États-Unis, où il a terminé des études supérieures en cinéma et en science politique. Plus tard, elle débute en tant que réalisatrice à travers quatre courts métrages entre 2008 et 2011, avant de sortir son premier long métrage en 2015. Trois ans plus tard, après avoir reçu plusieurs prix lors de récompenses et de festivals, elle est choisie par Marvel Studios pour diriger Eternals, dont la pré-production coïncide. avec le tournage du célèbre Nomadland.

Filmographie de Chloé Zhao, avant les éternels

Nomadland (2020)

De quoi ça parle? Après avoir tout perdu lors de la grande récession américaine en 2008, une femme nommée Fern (Frances McDormand) se lance dans un voyage à travers l’Ouest américain et vit comme une nomade moderne dans une camionnette.

Ce drame a accumulé plus de quarante distinctions depuis sa première mondiale au dernier Festival international du film de Toronto. À partir de là, un festival couronné de succès était prévu, étant que Chloé Zhao a remporté le prix du public, mais c’est le Festival du film de Venise 2020 qui a confirmé Nomadland comme l’une des meilleures productions cinématographiques de cette année, l’ayant reconnu avec le Lion de Or et deux autres récompenses décernées à son directeur. En bref, le conseil est prêt pour que Zhao ait une forte présence dans le prochain épisode de l’Oscar.

Au Mexique, Nomadland aura sa première théâtrale et commerciale en 2021. Cliquez ici pour voir une bande-annonce officielle, publiée par 20th Century Studios LA.

Nomadland (2020)

Le cavalier (2017)

De quoi ça parle? Après avoir subi une blessure à la tête presque mortelle, un jeune cow-boy se lance à la recherche d’une nouvelle identité et de ce que signifie être un homme au cœur de l’Amérique.

Initialement intitulé The Rider, ce drame aux accents occidentaux a fait ses débuts mondiaux au prestigieux Festival de Cannes 2017, où il a remporté un prix de la Confédération internationale des cinémas d’art (CICAE, pour son acronyme en français). Un an plus tard, il est sélectionné pour les éditions respectives des Spirit Awards et du Palm Springs Festival, en plus du fait que – comme cela se passerait avec Nomadland – il est arrivé sur le sol mexicain dans le cadre du Morelia International Film Festival.

Le pilote est disponible via les plateformes numériques suivantes: Vidéo Amazon Prime (achat), Clarovideo (louer et acheter), Cinépolis Klic (achat), Youtube (achat), iTunes (achat) et Jeu de Google (achat).

Le cavalier (2017)

Chansons que mes frères m’ont enseignées (2015)

De quoi ça parle? Deux frères, basés sur la réserve indienne de Pine Ridge, doivent se séparer après la mort subite de leur père. Johnny choisit de migrer à Los Angeles, quitte à laisser derrière lui le petit Jashaun avec qui il entretient un lien fraternel fort.

Le premier long métrage de Chloé Zhao a eu sa première mondiale au Festival du film de Sundance 2015, où il a été nominé pour le Grand Prix du public. La même année, il arrive à Cannes et y concourt dans la catégorie Golden Camera, pour permettre plus tard à son réalisateur de concourir pour la première fois aux Spirit Awards.

courts métrages

Benachin (2011) – Le dîner annuel du festival du printemps chinois se complique un peu lorsque le fils unique de la famille ramène sa petite amie sénégalaise à la maison.Filles (2010) – Lorsque Maple, une jeune fille calme de 14 ans vivant dans les régions rurales de la Chine, est contrainte de contracter un mariage arrangé, elle prend un chemin dangereux pour se libérer.Les montagnes de l’Atlas (2009) – Alors qu’elle passe Noël seule à la maison, une femme mal mariée développe une relation brève mais passionnée avec un travailleur immigré tranquille qui vient réparer son ordinateur par une froide nuit de décembre.Publier (2008) – Un drame fantastique en noir et blanc et le premier projet de film de Zhao en tant que réalisateur.

Sur les quatre titres précédents, seuls Daughters semble figurer dans un catalogue numérique: celui de la plateforme académique ClickView. Ce court métrage a été primé au ShortFest de Palm Springs en 2010.

Chansons que mes frères m’ont enseignées (2015)

Eternals, réalisé et écrit par Chloé Zhao, sortira en salles le 5 novembre 2021, dans le cadre de la phase 4 du MCU. Parmi son casting exquis, les noms d’Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Kit Harington et Salma Hayek se distinguent. Excité?

