Il y a 24 heures, parmi la foule d’informations que la Journée des investisseurs Disney 2020 a apportée, a souligné l’incorporation – désormais officielle – de Balle chrétienne au MCU via un personnage connu sous le nom de Gorr le dieu boucher. Ce début dans la franchise de plusieurs millions de dollars se produira à travers le prochain film Thor: Amour et tonnerre, à propos duquel nous savions déjà qui seraient les alliés du dieu du tonnerre (c’est-à-dire Valkyrie et Jane Foster) mais cette semaine, nous avons appris l’existence du méchant … Et, honnêtement, c’est quelqu’un de très prudent.

Dans le monde de la bande dessinée, Gorr est apparu pour la première fois dans Thor: Dieu du tonnerre # 2 (2013), créé par l’écrivain Jason Aaron et l’illustrateur Esad Ribic. Il s’agit d’un extraterrestre de race inconnue, habitant d’une planète stérile où des conditions météorologiques dangereuses ont condamné son malheur: un tremblement de terre a tué sa femme et plus tard ses enfants ont également succombé à la nature impitoyable. Dévasté, Gorr a pris la position que les dieux n’existent pas, ce qui n’a pas été vu avec de bons yeux par la communauté superstitieuse à laquelle il appartenait et cela a conduit à son exil.

Plus tard, ce personnage solitaire est témoin du combat de deux divinités dans le ciel et cela nie ses croyances mais favorise une plus grande fureur en lui: les dieux existent, mais ils sont indifférents envers les mortels. C’est alors que Gorr parvient à reprendre le Necrosword tout noir (une arme composée d’un symbiote) et avec elle, il jure d’éradiquer tous les dieux du multivers.

Plus tard, après avoir tué les dieux du temps, Gorr a accès à un portail pour naviguer dans différentes chronologies, qu’il utilise pour rechercher un jeune Thor Odison sur Terre (au Moyen Âge) avec l’intention de le tuer. Le “Boucher” échoue et perd un bras, après quoi il décide de créer une armée d’hommes de main et ainsi de poursuivre sa mission.

Il affronte ensuite un Thor adulte à l’époque des Avengers et voyage immédiatement dans le temps, maintenant dans le futur, pour assiéger Asgard gouverné par un ancien dieu du tonnerre. A cette époque, Gorr prévoyait déjà d’utiliser une “bombe divine” pour détruire toutes les divinités du multivers et il faudra trois Thors (le jeune, l’adulte et le vieux) pour l’arrêter.

Se pourrait-il que le réalisateur Taika Waititi reprenne une partie du récit exposé dans sa bande Thor: Love & Thunder et accordera au public plus d’une version du personnage joué par Chris Hemsworth? Et Christian Bale sera-t-il juste un doubleur pour un Gorr généré numériquement?

Thor: Love & Thunder sortira en salles le 6 mai 2022.

