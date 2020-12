À la fin du mois dernier, des rumeurs se sont répandues selon lesquelles Florence Pugh avait rejoint le casting de Oeil de faucon, la prochaine série solo sur le talentueux archer des Avengers. Les jours ont passé et alors que le tournage de la série a officiellement commencé, ce jeudi, nous pouvons non seulement obtenir le nom de Pugh au sein du casting, mais aussi celui d’autres historiens célèbres du cinéma et de la télévision.

Selon une exclusivité Variety, les personnalités qui feront une apparition sur Hawkeye, ainsi que le vétéran du MCU Jeremy Renner, sont Florence Pugh, Vera farmiga, Frais de Fra, Tony Dalton, Alaqua cox Oui Zahn McClarnon. Et si cela ne suffisait pas, des sources dans les médias ont également révélé quels personnages chacun assumerait dans le prochain contenu Disney Plus.

Dans le cas de Pugh (Little Women), le mystère est inexistant car elle s’est approprié le rôle de l’espion et du meurtrier Yelena Belova du film Black Widow, dont la première – longtemps reportée en raison de la pandémie – est prévue pour le 7 mai 2021. En revanche, le reste des histrions signés sont de la viande fraîche de l’univers cinématographique Marvel.

Tony Dalton (Better Call Saul), qui succède à Tenoch Huerta en tant qu’un autre Mexicain à rejoindre récemment la franchise, jouera Jack Duquesne, une sorte de mentor pour Hawkeye dans les bandes dessinées et qui pourrait servir de héros ou de méchant dans l’adaptation télévisée. De son côté, Fra Fee (Les Misérables) jouera un personnage nommé Kazi, qui fait probablement référence au mercenaire Kazimierz Kazimierczak, également connu sous le nom de «Clown».

Le nouveau venu Alaqua Cox jouera Maya Lopez, un super-héros amérindien qui porte le pseudonyme Echo, tandis que Zahn McClarnon (Doctor Sleep) était réservé comme William Lopez, probablement le père de Maya qui dans les bandes dessinées est connu sous le nom de Willie “Crazy Horse” Lincoln. Et enfin la nominée aux Oscars Vera Farmiga (Up in the Air) sera Eleanor Bishop, mère de Kate Bishop, cette dernière étant la future héritière du surnom “Hawkeye”, joué par Hailee Steinfeld?

Alors qu’il n’y a toujours pas d’annonce officielle de Disney, cette semaine les photos précédentes de Steinfeld ont émergé du tournage de Hawkeye, en compagnie de Jeremy Renner et un arc à la main, ce qui la confirmerait (enfin) en tant qu’interprète de Kate Bishop. Excité?

Casting de Hawkeye



Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.