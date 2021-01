À la fin de la deuxième tranche de L’Académie des parapluiesSi l’on croyait que les Hargreeves allaient enfin faire une pause, les Moineaux arrivaient pour évaporer tout espoir. Cette semaine, de nouvelles informations concernant la série à succès Netflix ont fourni des détails sur qui sont ces personnages mystérieux, en plus d’avoir révélé les histrions en charge d’assumer ces rôles dans la saison trois à venir.

La deuxième saison de The Umbrella Academy a culminé avec nos “héros” préférés Luther (Tom Hopper), Diego (David Castañeda), Allison (Emmy Raver-Lampman), Klaus (Robert Sheehan), Cinco (Aidan Gallagher) et Vanya (Elliot Page ) remontant à l’époque actuelle, une fois qu’une catastrophe nucléaire a été inversée dans les années 60. Mais au lieu de trouver une normalité pacifique dans le manoir de Hargreeves, ils découvrent un Reginald ressuscité (Colm Feore) et un nouveau groupe de justiciers: le Académie Sparrow.

Il est à noter que les Sparrows sont sept individus dotés de super pouvoirs qui appartiennent à l’origine aux bandes dessinées – créées par Gerard Way et Gabriel Bá – sur lesquelles se base le spectacle du “N” rouge. Plus précisément, ils ont été introduits dans Hotel Oblivion (le troisième volume de l’imprimé) en tant qu’alliés de la Umbrella Academy. Mais la question est: l’adaptation télévisuelle de The Umbrella Academy suivra-t-elle la même ligne avec les Sparrows, malgré les licences de création? Ou ce groupe deviendra-t-il une menace dangereuse pour les Hargreeves dans la saison trois?

Pour l’instant, connaissez les noms de ces nouveaux personnages et certaines de leurs caractéristiques que Netflix a récemment révélées (via).

Marcus (Moineau # 1)

«Un colosse charmant et ciselé. Honnête, vertueux et exigeant, Marcus garde la famille unie. Gracieux mais mortel, calculateur mais compatissant, il est aussi intelligent que fort. Marcus est discipliné, rationnel et en contrôle. Emanez de la confiance et du leadership sans avoir à élever la voix.

Interprète: Justin Cornwell (Jingle Jangle: Un voyage de Noël)

Ben (moineau # 2)

Ce n’est pas le doux Ben que nous connaissons et aimons. Ce Ben est un stratège machiavélique, enveloppé dans un joli corps de garçon avec un calmar grondant à l’intérieur. Vicieux, pragmatique et hypervigilant, Ben est déterminé à gagner son statut de leader à tout prix.

Interprète: Justin H. Min (L’Académie des parapluies)

Fei (Moineau # 3)

Fei voit le monde d’une manière spéciale. Elle donne l’impression d’être un misanthrope qui préfère être seul plutôt que de passer une seconde avec vous. Mais pour dire la vérité, Fei souhaiterait avoir un ami. La plupart du temps, Fei est la personne la plus intelligente de la pièce et est prête à comprendre les choses. Mais si vous la défiez, il n’y a pas de retour en arrière car Fei ne s’arrêtera pas tant que le travail ne sera pas terminé.

Interprète: Britne Oldford (Chasseurs)

Alphonso (Moineau # 4)

«Des années de lutte contre le crime ont laissé d’innombrables rappels visuels de ses combats sur son visage et son corps. Pour compenser, Alphonso est armé d’un sens de l’humour caustique et cinglant. La seule chose qu’il aime mieux que d’abuser verbalement quelqu’un d’assez stupide pour se mettre en face, c’est une bonne pizza et un pack de six bières.

Interprète: Jake Epstein (Survivant désigné)

Sloane (Moineau # 5)

«Une romantique et rêveuse qui ressent un appel cosmique supérieur qui la laisse impatiente de voir le monde et de vivre une vie au-delà de son éducation. Mais les obligations envers sa famille maintiennent Sloane liée à l’Académie, tout comme sa peur de franchir la lignée familiale. Mais Sloane a des plans… et un jour elle sera peut-être assez courageuse pour les mettre en œuvre.

Interprète: Genèse Rodriguez (Grand héros 6)

Jayme (moineau # 6)

Jayme est une personne seule, se cachant sous un sweat à capuche. Cela ne dit pas grand-chose parce que ce n’est pas nécessaire. Jayme a un grognement qui fait peur. Jetez un coup d’œil et vous traverserez la rue pour éviter la suite. Intelligente et tranchante comme un couteau, elle passe le plus clair de son temps avec Alphonso, son seul ami.

Interprète: Cazzie David (Quatre-vingt-six)

Christoper (Moineau # 7)

Christopher est un cube télékinésique d’origine inconnue. Cela peut rendre la pièce glacée et provoquer une peur paralysante. Il agit comme l’oracle consulté des moineaux qui donne des conseils incroyables et sert de médiateur familial. Fiable, loyal et traité par les Sparrows comme n’importe quel autre frère, Christopher est une force avec laquelle il faut compter. “

On ne sait pas si ce personnage particulier (un “cube psykronium qui induit la terreur existentielle”) aura une voix et, si oui, qui sera l’acteur chargé de l’interpréter.

Excité de découvrir à quoi ressemblera la relation entre les Sparrows et les Hargreeves d’origine dans un nouveau décalage? Le tournage de la troisième saison de The Umbrella Academy débutera en février de cette année, dans des lieux à Toronto, au Canada (comme rapporté il y a quelques mois).

Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.