Pour les utilisateurs de réseaux sociaux et de plateformes numériques qui aiment s’exprimer avec des émojis, il y a de très bonnes nouvelles. La nouvelle mise à jour de WhatsApp comprendra de nouveaux emojis, dont plusieurs font allusion à Noël.

Depuis début novembre 2020, le portail WABetaInfo a notifié que la version de WhatsApp pour Android 2.20.206.11 comprend une série de nouveaux emojis (115 au total) qui vont des gestes de la main, des hommes et des femmes vêtus de costumes ou de voiles de mariage, des parents tenant des bébés, un ours polaire, un phoque et surtout, pour tirer le potentiel du temps Noël, nous avons des gens qui portent des chapeaux du Père Noël, des fruits, des légumes et des plats typiques de la saison de Noël, parmi beaucoup d’autres.

Pour les utilisateurs iOS, les emojis seront disponibles s’ils disposent déjà de la dernière mise à jour iOS 14.

Voici quelques-uns des nouveaux emojis que vous pouvez trouver sur WhatsApp:

Source: WABetaInfo

Source: WABetaInfo

Découvrez également dans le lien suivant quel sera l’autre lot d’emojis qui sera disponible sur nos smartphones à partir de l’année 2021.

Et concernant l’actualité que l’on peut retrouver dans la célèbre application de messagerie instantanée, vous apprendrez ici comment activer ou désactiver les messages temporaires qui disparaissent dans WhatsApp.

Emojis WhatsApp



Brenda Medel J’aime le cinéma, fan de Laura Pausini, je pense toujours à la nourriture et je n’enlève pas mes lunettes de soleil même pour dormir.