Les débuts de réalisatrice de l’actrice Regina King, un film qui imagine à quoi ressemblerait une conversation nocturne entre quatre icônes afro-américaines de la vie réelle, a récemment été diffusé sur les plateformes de streaming. Une nuit à Miami se déroule à partir d’une soirée entre les véritables personnages historiques suivants: Malcolm X, Cassius Clay (Muhammad Ali), Sam Cooke et Jim Brown. Pourquoi serait-il important d’avoir de telles personnalités en un seul endroit?

Selon les archives historiques (via), il s’est déroulé dans la nuit du 25 février 1964. Au Miami Beach Convention Hall, l’affrontement de Muhammad Ali – à l’époque encore connu sous le nom de Cassius Clay – a eu lieu contre Sonny Listion, une nuit historique où le premier est devenu le champion du monde de cette année-là dans le cadre sportif de la boxe.

Malcolm X était là pour soutenir Clay avec qui il partageait une forte amitié, en plus des alignements culturels, religieux et politiques. La star de la musique d’alors Sam Cooke était également présente dans le même but. Et enfin, parmi les commentateurs de la diffusion radio de l’événement, il y avait le demi-offensif de la NFL, Jim Brown.

À la fin du combat, les quatre se sont dirigés vers une chambre d’hôtel où ils ont célébré le triomphe d’Ali. La réunion s’est déroulée à huis clos et, selon l’hypothèse de ce qu’ils pourraient discuter en privé, c’est qu’une nuit à Miami est organisée. Le film, à l’image de la pièce de théâtre sur laquelle il est basé, propose un échange privé de discussions sur la religion, la politique et les réflexions raciales qui révèlent chacun de ces hommes, situés sur des fronts différents d’une même lutte culturelle.

Qui étaient et qu’a fait chacune de ces personnalités dans la vie? Rencontrez les vrais personnages de A Night in Miami.

Malcom X

Bien que One Night in Miami ait une sorte de distribution chorale, l’un des vrais personnages qui prend les rênes et enflamme constamment l’étincelle du débat est El-Hajj Malik El-Shabaz, mieux connu sous le nom de Malcolm X. Ce personnage est décrit dans n’importe quel livre d’histoire comme l’un des Afro-Américains les plus influents de l’histoire américaine. C’était un orateur, un ministre religieux de l’Islam, mais surtout un activiste qui croyait que la lutte contre le racisme ne remporterait la victoire que par la voie révolutionnaire et la création d’une nation séparatiste qui incluait la création d’un nationalisme noir.

Contrairement à d’autres militants afro-américains tels que Martin Luther King dont les propositions de réforme étaient basées sur l’intégration pacifique des Noirs et des Blancs, Malcolm considérait ces propositions comme condescendantes et ne feraient pas grand-chose pour changer la situation du racisme dans le pays.

Une caractéristique importante de Malcolm X était ses idéaux religieux attachés à l’islam, dont il était un fervent promoteur. C’est précisément à Malcolm que l’on attribue la conversion de Cassius Clay, qui après s’être tourné vers l’Islam a changé son nom en Muhammad Ali. Le film dévoile une partie importante de ce récit.

Malcolm X a été assassiné le 21 février 1965, près d’un an après les événements montrés dans One Night in Miami, où il est interprété par l’acteur Kingsley Ben-Adir.

Muhammad Ali (Cassius Clay)

Né Cassius Clay le 17 janvier 1942, il était un boxeur afro-américain originaire des États-Unis célèbre pour sa contribution au sport, mais aussi parce qu’il est devenu une icône de la communauté noire dans les années 1960. Son expertise dans le sport de la boxe et sa médaille d’or aux Jeux olympiques de 1960 l’ont placé dans la bouche du peuple américain.

Sa technique de boxe a toujours été loin du traditionalisme et à 22 ans, il est devenu le champion du monde des poids lourds. Il a été le premier à remporter la boxe linéaire et le championnat incontesté des poids lourds à trois reprises en 1964, 1967 et 1974. La nuit du film se concentre sur le premier de ces championnats.

Au-delà du sport, Ali était une figure influente dans les années 1960 lorsqu’il s’est opposé à être enrôlé dans les forces armées de son pays pendant la guerre du Vietnam. Il était l’un des objecteurs de conscience les plus célèbres de son pays et aussi un fervent partisan et promoteur de la religion islamique. Il est décédé de la maladie de Parkinson en 2016.

Ali est interprété dans Une nuit à Miami par Eli Goree.

Sam Cooke

Cooke a commencé sa carrière musicale en tant que chanteur de gospel, mais a ensuite utilisé son élan pour devenir une star de la musique axée sur la pop, la soul, le rythme et le blues. Bien qu’un chanteur afro-américain n’ait pas été irrégulier dans les années 1960, Cooke était une figure différente dans l’industrie car il détenait également le titre de producteur de musique et même d’homme d’affaires. Il a fondé sa propre maison de disques SAR Records.

À ce jour, beaucoup le considèrent comme le roi de la soul et bien qu’il se soit d’abord concentré sur la production de grands succès musicaux traitant de thèmes communs tels que la romance et la vie nocturne, il a ensuite réalisé des compositions de dénonciation et de protestation qui sont devenues en icônes pour la communauté afro-américaine. Des questions peut-être inspirées par son rôle actif au sein du mouvement des droits civiques et après le meurtre de son ami Malcolm X.

Le film propose les motivations du personnage de la main de l’acteur Leslie Odom Jr.

Jim Brown

Celui considéré comme le meilleur porteur de ballon de tous les temps sur un terrain de football est sans aucun doute Jim Brown. Il a vécu sa plus grande scène en tant que star du sport à la fin des années 50 et une bonne partie des années 60. Pendant neuf saisons consécutives, Jim Brown a été responsable des plus grands records de métrage au sol et combiné lorsqu’il a joué pour les Browns de Cleveland.

Sa carrière a pris un tournant dramatique lorsque des années plus tard, il a décidé d’abandonner progressivement le sport pour devenir une star de cinéma. Un soir à Miami, il plonge dans une explication derrière cette décision et l’acteur qui la donne vie à l’écran est Aldis Hodge.

Sur la liste de la NFL des plus grands joueurs de tous les temps, le bon vieux Brown se classe deuxième.

Une nuit à Miami est disponible via Amazon Prime. Vous pouvez lire la critique de Cine PREMIERE ici.

