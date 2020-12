Searchlight Pictures a publié la bande-annonce officielle de ‘Nomadland‘, le troisième film tant attendu de la cinéaste Chlo Zhao, responsable à la fois de’ Songs My Brother Taught Me ‘et du prodigieux’ The Rider ‘, ainsi que du futur réalisateur de Marvel Studios’ ‘Eternals’ ‘.

Basé sur le livre non-fiction de Jessica Bruder que Captain Swing a publié dans notre pays sous le titre “Nomad Country. Survivors of the 21st century”, son intrigue suit Fern, une femme interprétée par Frances McDormand et qui après le effondrement économique d’une ville du Nevada rural, il fait ses valises et part à la découverte d’une vie en dehors de la société traditionnelle en tant que nomade moderne.

Avec David Strathairn et les vrais nomades Linda May, Swankie et Bob Wells en tant que mentors et camarades de Fern alors qu’elle explore le vaste paysage de l’Ouest américain, le film sortira en salles aux États-Unis et en Espagne le 19 avril. Février 2021, étant l’un des grands aspirants à donner la note lors de la prochaine saison de récompenses qui vient de commencer.

