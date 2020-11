L’acteur Chris Evans est peut-être l’un des plus aimés de l’univers cinématographique Marvel, car son rôle de Captain America était l’un des plus importants et des plus durables et sa fermeture dans ‘Avengers: Fin de partie’ Pour beaucoup, c’était la meilleure décision, mais cela a également laissé des questions qui n’ont pas été complètement clarifiées, mais apparemment, il y a des plans pour le retour de l’acteur car il n’est pas exclu que Chris Evans revienne en tant que Captain America.

La fermeture de l’acteur à l’intérieur ‘Fin du jeu’ c’était l’un des rebondissements les plus inattendus pour les fans, car il a décidé de ne pas revenir après avoir rendu chacune des gemmes de l’infini et est resté dans le passé pour enfin vivre avec Peggy Carter, mais quelque chose qui n’a pas été exploré et qui a soulevé de nombreux doutes est la façon dont il a rendu les gemmes, s’il avait une rencontre avec crâne Rouge ou avec chacun des Avengers du passé.

Selon des informations provenant de sources proches de Studios Marvel, il est très probable que Chris Evans reviendra en tant que Captain America, Puisqu’il est envisagé d’explorer comment les joyaux de l’infini sont revenus dans le passé et comment il a décidé de rester avec Peggy Carter, bien que cela soit toujours en projet et que l’on ne sache pas si ce sera à travers une série ou un film.

Il faut se rappeler que Chris Evans, bien qu’il ait fermé son cycle en tant que Steve Rogers, n’a pas exclu un retour dans le futur aussi longtemps que l’histoire le justifie, ce qui pourrait signifier que Marvel Studios pourrait trouver un arrangement pour qu’il revienne dans une autre production, soit pour le cinéma, soit pour la plateforme Disney +.