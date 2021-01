Ridley Scott est l’un des cinéastes spécialisés dans la science-fiction, ayant réalisé des films importants tels que ‘Blade Runner’ ou ‘Le Martien’, mais peut-être l’un des plus mémorables est “ Alien ” de 1979 et après plusieurs, il est revenu à la franchise avec les préquelles de ‘Prometeus’ et Alien: Covenant ‘, qui a eu un accueil moyen par le public, mais apparemment il n’exclut pas de revenir dans cet univers, puisque, selon un reportage, l’Alien Queen reviendra pour un film.

L’idée des préquels Alien a marqué le retour de Ridley Scott à la franchise, puisque ‘Aliens’ a été réalisé par James Cameron et les autres suites par d’autres réalisateurs qui ont conduit à cela xénomorphe Pour un parcours différent de ce que l’on pensait, mais le retour de Ridley Scott n’a pas été très positif, alors ils chercheraient un moyen de le rendre nouveau pour le public.

Selon les informations de Daniel Richtman, il déclare que le Alien Queen reviendra pour un film réalisé par Ridley Scott, comme un film dans le style de ‘Aliens’ de James Cameron, ce qui ramènerait cette version plus grande d’Alien, bien que la production de ce film soit toujours en cours, ce qui pourrait devenir une franchise plus grande.

Malgré le fait que ‘Alien’ et sa suite ‘Aliens’ soient considérés comme des classiques de l’horreur et de la science-fiction, peu à peu l’essence de ces “monstres de l’espace” a été diluée avec les différentes suites, allant même jusqu’à quelques croisements avec Predator, qui n’étaient pas positifs pour les deux franchises, mais apparemment, ils chercheront à revenir à leurs origines et auront ainsi un avenir plus prometteur de la part de Ridley Scott.