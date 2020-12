Parler de Batman au cinéma, c’est parler de la trilogie de Christopher Nolan’s ‘Le chevalier noir’, qui a fait un changement radical dans le personnage et le genre des super-héros, car il montrait une version plus réaliste et sombre de ce héros, quelque chose qui a été une constante ces dernières années, mais pour passer de vouloir montrer une version moderne, n’a pas laissé de côté certains détails qui nous rappellent les débuts de ce héros, car ‘Le chevalier noir se lève’ fait référence à un vieux costume de Batman.

Après la version Adam West, Batman a connu un changement radical dans le cinéma avec les adaptations de Tim Burton, car il montrait un personnage moins caricaturé et plus sombre et même tourmenté, en plus de montrer un changement radical dans le costume du héros, puisqu’il a laissé le tissu de côté pour créer quelque chose de plus complexe, en plus d’adopter la couleur noire, laissant de côté le bleu et gris.

Peut-être que très peu ont remarqué que “ The Dark Knight Rises ” faisait référence à un vieux costume de Batman et pas précisément dans le même costume que Christian Bale, puisqu’à la fin du film on voit qu’ils dévoilent une statue pour ce héros qu’ils croient tombé et que cette statue est recouverte d’un tissu bleu, qui est, curieusement, la même couleur que Batman a utilisée dans son costume dans les années 80.

Curieusement, la couleur bleue est une couleur qui n’a jamais été vue dans une version live-action de Batman, puisque dans la version de Adam West le violet et le gris ont été utilisés pour son costume, par contre la version Ben Affleck est revenue au gris et au noir, tandis que dans toutes les autres versions, le noir a été utilisé en général avec certaines variantes telles que l’argent La version de George Clooney.