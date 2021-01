L’acteur Bruce Willis Il est connu pour être l’une des plus grandes stars d’action d’Hollywood et a joué dans un certain nombre de films où il peut être vu avec un homme dur, mais peut-être la franchise la plus importante qui l’a montré de cette façon est «Mourir dur», qui a quatre productions à son actif, la dernière étant ‘Vivre libre ou mourir dur’ 2007, mais apparemment ce ne sera pas la dernière fois que nous verrons cet acteur dans le rôle de John McClaneEh bien, selon un rapport, ils préparent déjà «Die Hard 5».

La franchise de ‘Die Hard’ ou ‘Hard to Kill’ a commencé en 1988 avec le film du même nom, qui a été bien accueilli par le public et est considéré comme un film de Noël. Après le grand succès de “ Duro de Matar ”, trois autres suites ont été publiées, ce qui a consolidé Bruce Willis en tant que star d’action avec de grandes icônes telles que Arnold Schwarzenegger ou Sylvester Stallone.

Selon les informations de Daniel Richtman, ils préparent déjà ‘Die Hard 5’, Eh bien, il envisage de ramener cet acteur de 65 ans dans un autre épisode de cette saga, même si on ne sait pas s’il existe déjà un scénario possible pour son retour ou, s’il s’agira de plusieurs productions où il reviendrait au rôle de John McClane.

Curieusement, ce n’est pas la première fois que l’on parle du retour de ce personnage, puisque, avant l’achat du 20th Century Fox par Disney, un spin-off était en tête, qui s’appellerait «McClane», où l’on cherchait qu’un autre acteur prenne la place de Bruce Willis et montre ses débuts au sein de la police, mais finalement ce projet a été annulé, il est donc possible qu’il ne soit pas considéré comme un spin-off, mais comme une continuation directe.