A l’heure où les spin-offs ou remakes sont très appréciés pour profiter de la nostalgie, il faut s’attendre à ce qu’il revienne aux grands classiques du cinéma, c’est le cas de ‘Willy Wonka et la chocolaterie’ à partir de 1971, avec Gene Wilder, qui est devenu un classique du cinéma et travaille actuellement sur une spin-off et il semble que le projet avance, depuis un date de sortie de «Wonka».

Le film ‘Willy Wonka et la chocolaterie’ réalisé par Mel Stuart, Il a eu un accueil moyen par le public et la critique, mais peu à peu il gagnait en pertinence et la perspective sur ce film a changé jusqu’à ce qu’il devienne une pièce culte, qui a eu un remake en 2005 appelé ‘Charlie et la chocolaterie’ dirigée par Tim Burton et mettant en vedette Johnny Depp, qui n’a pas été bien accueillie.

Bien que l’on parlait déjà depuis plusieurs années d’un film qui raconterait l’origine de ce personnage, peu de progrès avaient été réalisés dans cette production, mais finalement le date de sortie de ‘Wonka’, qui est programmé pour le 17 mars 2023 et sera dirigé par Paul roi avec un script de Simon Rich et en tant que producteur David Heyman, qui a déjà travaillé avec «Fantastic Beast».

L’idée d’une histoire qui raconterait la vie de ce personnage avant de créer sa chocolaterie était en projet depuis 2016, mais différents conflits avaient retardé son développement, mais finalement le feu vert pour cette nouvelle version a été donné et il a même été rumeur. comme protagonistes possibles pour Tom Holland et Timothée Chalamet, mais on ne sait pas s’il y a déjà eu un rapprochement avec les acteurs.