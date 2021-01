Produit par James Wan et Todd Garner, pendant deux mois, l’incertitude entourait le redémarrage tant attendu de Combat mortel, puisque sa création a été reportée indéfiniment. Cependant, Warner Bros.a déjà stipulé qu’il plaira aux amateurs de fatalité avec une sortie printanière du film. Et pour ajouter à l’excitation, certains sont déjà sortis alambics de production de celui-ci, la première adaptation cinématographique des célèbres jeux vidéo en 25 ans.

En plus de partager sept images exclusives de Mortal Kombat, EW s’est récemment entretenu avec le nouveau réalisateur. Simon McQuoid sur les premières minutes de son film, où il entrera pleinement dans la rivalité des personnages inoubliables Hanzo hasashi (Hiroyuki Sanada) et Bi-Han (Joe Taslim). Voici comment les médias l’ont décrit:

“La séquence d’ouverture de 10 minutes commence dans le Japon féodal, bien avant que ces combattants n’utilisent les capacités surnaturelles de Scorpion et Sub-Zero, et se termine par ‘un combat au corps à corps assez méchant’ entre les deux, dit McQuoid” .

Et le même directeur a ajouté:

«[La historia de Bi-Han y Hanzo] il fallait le compter dans le combat. Il y a de bons mouvements de caméra pour lui donner un peu de piquant, ce qui le rend vraiment amusant. Nous avions besoin que ce soit vraiment élémentaire et vraiment brutal. Ce n’est pas un film brillant. Je voulais que la saleté et la crasse ressortent.

EW décrit qu’à partir de cette ouverture brutale, le prochain film passe au présent afin de nous présenter un personnage entièrement nouveau dans l’univers médiatique de Mortal Kombat: Cole Young, joué par le britannique Lewis Tan (Deadpool 2), qui est un acteur formé aux arts martiaux.

“Quand nous rencontrons Cole pour la première fois, il est dans une très mauvaise situation”, a déclaré Tan. “Il est malchanceux. C’est une sorte de combattant d’arts martiaux mixtes fini qui était un champion, qui croyait en lui-même, qui avait beaucoup d’espoir dans sa carrière. Et tout est allé à l’égout. C’est un endroit vraiment cool pour un héros de commencer, et je pense que tout au long du voyage de Mortal Kombat et Cole pour découvrir d’où il vient, vous êtes présenté à tous ces autres personnages et objets emblématiques que tout le monde aime tant. “