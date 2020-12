Il est évident que l’univers cinématographique Marvel (MCU) n’aurait pas été le même et n’aurait même pas existé sans Tony Stark, qui était à la tête de la saga pendant dix ans, maintenant après la mort du personnage dans ‘Avengers: Endgame’, le acteur qui l’a joué, Robert Downey Jr a parlé de son expérience d’Iron Man.

Downey Jr a enfilé le costume pour la première fois en 2008 pour le film d’action en direct Iron Man et ce qui ressortait du film était sa performance, qui a amusé le public avec son sarcasme ainsi que sa personnalité extravertie. Non pour rien, ‘Iron Man 3’ a levé 1,215 milliard de dollars, devenant le film de super-héros individuel le plus rentable à l’époque.

C’est une carrière remarquable dans le MCU, couplée à un avenir proche plein de nouveaux projets, Robert Downey Jr a parlé de son expérience d’Iron Man pour l’Hindustan Times et a indiqué qu’il avait déjà fait tout ce qu’il pouvait avec ce super-héros Et vous êtes prêt à vous concentrer sur d’autres objectifs que vous avez pour votre carrière d’acteur:

“Jouer à Tony / Iron Man était difficile et j’ai creusé profondément. J’ai eu une carrière incroyable de 10 ans qui était créativement satisfaisante … J’ai fait tout ce que je pouvais avec ce personnage et maintenant je peux faire d’autres choses. Maintenant, étant d’âge moyen, vous commencez regarder dans les neuf dernières (années) et je me rends compte que tout cela fait partie du voyage, et les choses se terminent. Je suis chanceux et éternellement reconnaissant d’avoir fini là où je suis. “

Cette expérience aux studios Marvel lui a également appris de nombreuses leçons: «J’ai eu une carrière incroyable de 10 ans avec Marvel qui m’a donné un élan créatif. Maintenant, j’ai beaucoup plus d’ambition de faire des choses que je n’ai jamais faites auparavant. L’évolution est la clé, la pire chose que vous puissiez faire est entrez dans votre chemin “

Ces déclarations impliquent que Iron Man ne reviendra pas au MCU, Cependant, les rumeurs selon lesquelles il pourrait faire une apparition pour les prochaines phases de la franchise ne doivent pas être exclues. Alors pour vous souvenir de cette star, vous pouvez voir ses films sur la plateforme Disney +.