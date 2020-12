La nouvelle saison 3 de Riviera arrivera à partir de ce lundi 7 décembre à Fox et l’histoire telle qu’elle nous a été laissée Georgina (Julia Stiles) quittant la Riviera, laissant derrière elle tous les dégâts et la désolation, et commençant une nouvelle vie, qui phénix renaissant de ses cendres.

Elle est maintenant une étoile montante dans la restitution d’œuvres d’art internationales, et s’est réinventée sous le nom de Georgina

Ryland a fait équipe avec l’insouciant, charismatique et sophistiqué Gabriel Hirsch (Rupert Graves).

Georgina et Gabriel partagent une passion pour la justice, un sens aigu de l’aventure et une réputation enivrante notoire, et ensemble ils parcourent le monde à la recherche d’œuvres d’art volées. Ci-dessous le réalisateur de certains épisodes de la troisième saison, Paul Walker, évoque le retour de Riviera saison 3.

Vous êtes le directeur de la saison 3 de Riviera, comment vous êtes-vous impliqué dans le projet?

Au début de la pré-production, il était toujours présenté comme un grand spectacle avec une grande distribution de stars qui comprenait des actrices comme Julia Stilles, alors bien sûr, j’étais intéressée. C’était le rêve de tout réalisateur: un thriller se déroulant sur la Côte d’Azur en France. J’ai été approché par le producteur de la série, Foz Allen, avec qui j’avais déjà travaillé sur d’autres projets. Il m’a demandé si je voulais diriger l’épisode neuf et la finale de la saison un, et j’ai immédiatement répondu oui sans hésitation.

Quelle scène avez-vous le plus aimé tourner à Riviera?

Ma scène préférée était que nous l’avons fait avec Julia et Rupert, qui sont à la pension à Venise. La séquence avait tout pour plaire: conversations bruyantes, émotions brûlantes, moments de réflexion, pauses incroyables. Ils forment une équipe formidable et travaillent très bien ensemble. Rupert est un grand acteur, une personne formidable et c’est un grand plaisir de travailler avec lui. Voir Julia jouer est un vrai régal. Ses décisions sont exquises, sans aucun doute correctes et un plaisir à regarder. Chaque instant était comme regarder une pièce.

Qu’espérez-vous que les gens réagissent à la troisième saison?

Je pense que les fans adoreront la saison 3 car elle présente une foule de nouveaux personnages et lieux colorés qui s’intégreront très bien dans le cadre des deux premières saisons. Cela commence vraiment bien. C’est audacieux, intrigant et un voyage incroyable à travers huit épisodes.

