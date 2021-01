C’est en l’honneur de l’explorateur Roald Amundsen que le 13 septembre 1916, Harald Dahl et Sofie Magdalene ont choisi le nom de leur premier enfant. Roald Dahl était lui-même un explorateur, un explorateur des possibilités narratives du conte avec des structures qui ont ensuite fait leur chemin dans les films et la télévision. Des scénarios de films fascinants ont également été formés à partir de son poing, mais surtout d’un certain nombre d’icônes qui font désormais partie de la culture populaire et du savoir collectif.

Sa vie était une collection inachevée de moments doux-amers qui ont nourri ses histoires et sa vision de l’enfance comme une prison d’interdictions et d’injustices perpétuées par le monde des adultes. Sous différents angles, Roald Dahl considérait l’âge adulte comme une menace. Soit de l’exemplification d’une étape qui engage la responsabilité, comme la gestion d’une usine. Ou une menace sous la forme de terribles êtres magiques qui cherchaient à détruire les enfants en les transformant en souris. Ou simplement, dans une situation plus terre à terre, comme une dictature établie dans une école pour jeunes filles.

Sous quelque forme que ce soit, les histoires de Roald Dahl ont toujours emprunté à l’humour noir, à l’ironie et aux situations perverses, ses meilleures façons de construire des fables qui s’adressaient généralement aux adultes plutôt qu’aux enfants. Le passage de Roald Dahl au cinéma ne s’est pas seulement produit par des adaptations, mais aussi par des contributions que le même auteur et vétéran de la Seconde Guerre mondiale a configurées pour le grand écran.

Roald Dahl et son temps dans les films

007: Vous ne vivez que deux fois (1967)

Plus largement reconnu comme romancier et auteur d’histoires pour enfants, Roald Dahl a également réalisé à l’occasion des compilations d’histoires d’horreur pour adultes. En plus de cela, dans les années 1960, il a eu un bref flirt avec les films et l’industrie hollywoodiens. Au cours de ces années, il a été chargé d’écrire les scénarios de deux adaptations cinématographiques, curieusement toutes deux sur les écrits de Ian Fleming, le célèbre auteur de James Bond.

Sa première incursion dans le monde du cinéma est justement grâce à un film d’agent secret. 007: You Only Live Twice était le cinquième film de la saga James Bond et le premier écrit par Roald Dahl. Harold Jack Bloom a initialement écrit le scénario du film, mais il a ensuite été rejeté par les producteurs. Dahl étant un ami proche de Fleming a obtenu le poste, mais il a presque complètement changé ce qui avait déjà été décrit par Bloom et par le roman de Fleming lui-même.

You Only Live Twice a été le premier film de James Bond à adapter librement les histoires originales de celui qui a créé l’agent secret. Roald Dahl s’est imprégné de films avec un scénario légèrement inspiré du matériau source, mais avec des aventures entièrement nouvelles conçues par lui.

Chitty Chitty Bang Bang (1968)

La deuxième de ses contributions au cinéma était Chitty Chitty Bang Bang, un film mettant en vedette Dick Van Dyke et Sally Ann Howes. Une comédie musicale en forme, sur un inventeur excentrique qui parvient à transformer une vieille voiture de course ordinaire en un véhicule capable de voler et de flotter sur l’eau. Grâce aux avantages de cette voiture, les protagonistes peuvent voyager dans un autre monde où se trouvent des châteaux habités par des pirates. Dahl a adapté cette histoire d’un autre roman flamand.

Enfin, Dahl a mis la main sur l’adaptation de son propre roman sur le chocolatier le plus excentrique de tous. Le classique Willy Wonka et la chocolaterie réalisé par Mel Stuart et avec Gene Wilder, avait le scénario du même auteur, garantissant ainsi que l’adaptation était fidèle à son histoire originale, ce qui vous donnerait des maux de tête avec des adaptations de ses œuvres, faites par d’autres personnes.

Les œuvres de Roald Dahl transformées en films

Depuis qu’elles ont été écrites et imprimées, les histoires de Dahl étaient populaires, mais lorsqu’elles ont atteint le cinéma, elles ont atteint un niveau de popularité qui les a placées dans la mémoire collective jusqu’à la fin des temps. Des cinéastes tels que Mel Stuart, Tim Burton, Danny De Vito, Henry Selick et même Wes Anderson ont contribué à cela. Ce sont les films dont les histoires viennent de l’esprit de Roald Dahl.

Willy Wonka et la chocolaterie (1971)

La première adaptation de cette histoire au cinéma avec un scénario de Dahl lui-même. C’était une histoire fidèle par rapport au roman, d’autant plus que c’était le même auteur qui était derrière.

Les sorcières (1990)

En 1991, Nicolas Roeg a réalisé ce film avec Anjelica Huston, Mai Zetterling et Rowan Atkinson comme personnages principaux. Bien que le film ait été acclamé par la critique, Dahl lui-même n’était pas satisfait de l’adaptation, en particulier en ce qui concerne le résultat. C’est pourquoi il a essayé de boycotter la première en se tenant devant le théâtre avec un mégaphone essayant de convaincre les gens de ne pas la voir.

Matilda (1996)

En 1996, Roald Dahl était déjà décédé, il ne pouvait donc pas voir la réalisation de Danny De Vito dans son incursion en tant que réalisateur. Matilda est l’histoire d’une fille anti-système qui fuit une dictature scolaire perpétuée par un directeur diabolique. Dahl lui-même pendant son enfance a fréquenté un internat similaire où les tuteurs battaient et punissaient excessivement les enfants pour les petites farces de l’âge. Matilda est sa façon de donner une touche à sa propre histoire d’enfance.

Jim et la pêche géante (1996)

La première fois que Tim Burton a abordé le monde de Dahl, c’était avec ce film. Bien qu’il n’ait été que producteur, son style était présent sous la direction de Henry Selick. La chose la plus frappante à propos de James and the Giant Peach est qu’il s’agit d’un hybride entre l’action réelle et l’animation en stop motion.

Charlie et la chocolaterie (2005)

Le monde de Roald Dahl correspondait comme un gant à l’esthétique de Tim Burton, alors quand Warner a annoncé l’intention de faire une nouvelle adaptation de l’œuvre, avec la vision du cinéaste susmentionné, beaucoup étaient enthousiasmés. Heureusement, le résultat a été un succès et ce film reste dans les mémoires comme l’une des aventures les plus fascinantes du duo Burton-Depp, qui incarnait l’excentrique Willy Wonka.

Le fantastique M. Fox (2009)

La première animation que Wes Anderson a faite pour le cinéma était un film basé sur une histoire de Roal Dahl. Ce film mettant en vedette un casting impressionnant – George Clooney, Cate Blanchett, Bill Murray, Meryl Streep – a été acclamé par la critique pour son exposition correcte de l’histoire et le savoir-faire qui existait dans sa réalisation.

Le BFG: Le bon ami géant (2016)

Steven Spielberg a été encouragé à réaliser une adaptation de l’une des histoires de l’auteur. Avec un croisement entre l’action réelle et la capture de mouvement, The BFG était un grand blockbuster avec Mark Rylance dans le grand rôle et avec de la musique, bien sûr, du bon John Williams. Cela peut passer inaperçu au box-office et aux critiques, mais c’est une contribution bien intentionnée qui a amené l’histoire aux jeunes générations.

Les sorcières (2020)

Récemment, une nouvelle adaptation du livre le plus célèbre de l’auteur a été réalisée. Réalisé par Robert Zemeckis et réalisé par Anne Hathaway, ce film a vu ses débuts commerciaux interrompus par les nécessités causées par la pandémie. Cependant, le film est arrivé via les plateformes numériques avec une réponse tiède de la part des critiques et du public. Vous pouvez lire la critique de Cinéma PREMIERE ici.

