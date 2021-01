Petit à petit, Netflix devient plus flexible lorsqu’il s’agit de divulguer les données de ses séries et films. C’est pourquoi nous avons récemment publié deux Top 10 où nous voyons les séries et les films les plus réussis de la plateforme à cette époque, avec ‘The Bridgertons’ en tête du classement des séries et ‘Supernios‘le classement des films.

Concernant l’aventure de super-héros pour enfants, son réalisateur Robert Rodriguez a révélé que la cassette aura une suite qui est déjà en développement. Le film est soutenu par le succès de son prédécesseur qui, après quatre semaines, a déjà atteint 44 millions de foyers, atteignant la première place du contenu pour enfants dans 88 pays.

Mettant en vedette entre autres Pedro Pascal, Priyanka Chopra, Christian Slater, Boyd Holbrook, Taylor Dooley et Christopher McDonald, le film racontera ce qui se passe lorsqu’un groupe de super-héros adultes de la Terre connu sous le nom de The Heroics sont kidnappés par des méchants extraterrestres, laissant leurs enfants comme leur seul salut. la planète.

Avant de faire ce nouveau film, Rodriguez devra terminer son travail sur le spin-off de «TheMandalorian», «The Book Of Boba Fett», qui sortira sur les écrans cette année.