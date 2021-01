Après le retour de Lava Girl et Shark Boy dans le film Netflix “ We Can Be Heroes ”, un autre retour triomphant du réalisateur est en route car il a été annoncé que Robert Rodriguez dirigera le redémarrage de “ Spy Kids ”.

Les suites de redémarrage et de franchise sont un mouvement très populaire à Hollywood ces derniers temps, puisque les studios misent sur une propriété intellectuelle connue et nostalgique pour booster les ventes de billets.

Il semble que “ Spy Kids ” soit la prochaine franchise populaire à redémarrer, alors que Skydance Media et Spyglass Media Group cherchent à faire revivre la série d’aventures familière pour une nouvelle génération.

Selon les médias américains, Spyglass s’est récemment associé à Skydance pour réaliser un nouveau film dans la franchise. Spyglass détient les droits de la franchise, mais Skydance se chargera de la production.

Peut-être la chose la plus excitante à propos de cette nouvelle est que le réalisateur et créateur original de la franchise, Robert Rodríguez, dirigera le redémarrage de ‘Spy Kids‘, mais il le réécrira également et cette fois, il se concentrera sur une famille multiculturelle.

Bien que les fans attendent depuis des années pour voir un nouveau film dans la franchise, la nouvelle du redémarrage à ce stade peut ne pas sembler si surprenante à ceux qui ont suivi Rodriguez.

Le film original «Spy Kids» est sorti en 2001 et a surpris de nombreuses personnes en rapportant 112 millions de dollars au box-office national.

‘Spy Kids’ mettait en vedette Antonio Banderas, Carla Gugino, Alexa PenaVega, Daryl Sabara, Alan Cumming, Tony Shalhoub, Teri Hatcher, Cheech Marin et Danny Trejo.

Pour le moment, on ne sait pas si cette nouvelle tranche sera un redémarrage complet, ou si les personnages des films précédents de la franchise continueront de faire partie de l’histoire.