Une décennie après la première du dernier opus de la franchise d’aventure familiale à succès de Robert Rodriguez, “ Spy Kids ”, le cinéaste s’est associé à Skydance Media et Spyglass Media Group pour développer une réinvention de la saga. Selon Deadline, comme les quatre premiers films, Rodriguez lui-même sera en charge de la réalisation et de l’écriture du nouveau film.

L’histoire tournera à nouveau autour des activités d’une famille multiculturelle impliquée dans le monde de l’espionnage, avec une approche similaire à celle du dernier opus, ‘Spy Kids: All the time in the world (in 4D)’, où nous avons vu une nouvelle famille d’espions à l’exception de Marissa (Jessica Alba), la tante paternelle des héros originaux Juni et Carmen Cortez.

“Spy Kids” a été un énorme succès pour Rodriguez et Dimension Films, avec un premier versement qui a levé 147 millions de dollars pour un budget de 35 millions de dollars et des critiques généralement positives. Viennent ensuite trois suites qui ont également été bien accueillies au box-office, même si cette fois la critique n’a pas été aussi favorable.

Skydance a acquis les droits de la franchise appartenant à Spyglass, agissant en tant que studio principal du projet et supervisant son développement et sa production. Gary Barber et Peter Oillataguerre de Spyglass seront les producteurs exécutifs.