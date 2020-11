Le concept de franchise cinématographique est souvent lié à de tout nouveaux blockbusters mettant en vedette des chevaliers galactiques, de jeunes sorciers, des agents secrets et toutes sortes de super-héros. Mais au milieu de ces titans, un noble boxeur s’est placé parmi les personnages préférés du public avec une carrière de plus de quarante ans et qui comprend près d’une dizaine de films: il s’agit Rocky Balboa.

Conçu par et avec Sylvester Stallone, l’histoire du boxeur italo-américain s’est démarquée par sa malléabilité. Cela lui a permis de répondre aux préoccupations du monde réel, de rêver de succès même dans les conditions les plus difficiles et même de prolonger l’histoire avec un champion de la nouvelle génération.

Du Rocky multi-récompensé au passionnant Creed, nous affrontons les différents films Rocky dans un classement spectaculaire. Lequel durera jusqu’au dernier tour?

Rocky V (réalisateur John G. Avildsen, 1990)

Il a été presque unanimement qualifié de point le plus bas de toute la franchise. Un qualificatif particulièrement décevant si l’on considère qu’il a été conçu avec des objectifs vraiment nobles: ramener la franchise à ses origines pour licencier le personnage titulaire. Le premier concerne le retour de John G. Avildsen, réalisateur du film original, avec une histoire qui a laissé les excentricités du succès pour reprendre les fondations intimes qui caractérisaient l’histoire à ses débuts. Le second envisageait la mort du personnage titulaire pour renforcer son statut de légende. Mais les bonnes intentions ont été brisées par un scénario fragile et sursaturé, avec une Paulie dont les décisions entraînent la perte du domaine familial; un jeune boxeur dont l’arrogance l’empêche d’être sacré comme le grand successeur du champion et un étalon italien qui peine à trancher entre le bien-être physique de se retirer pour être avec sa famille et le bien-être financier qui implique de tout risquer pour récupérer une partie de ce qui a été perdu.

Au final, il opte pour une lutte urbaine sans grand sens, si ce n’est la défense de l’orgueil avec laquelle il montre que personne n’est à son niveau et qui laisse le héros dans une impasse sur le plan narratif: il n’y a pas d’enseignements ni de successeurs, seulement une victoire banal dans les pires conditions. Un film de bonnes intentions, mais désastreux dans son exécution et hypocrite dans ses principes, qui l’a condamné au mépris général et à l’oubli presque complet.

Creed 2 (Dir.Steven Caple Jr., 2018)

La deuxième aventure cinématographique d’Adonis Creed est née avec des ambitions trop élevées: imiter l’essence du fascinant Creed, retrouver les émotions de Rocky IV et capturer la confusion d’un jeune boxeur si désireux de se venger de la mort de son père et de démontrer la sienne cela vaut la peine de tout risquer dans un combat à haut risque. Cela aboutit à un film qui répète bon nombre des erreurs précédemment commises par la franchise: une intrigue qui cherche à couvrir tellement de choses qu’elle échoue sur tous les fronts et crée invariablement un sentiment de vide devant le public; une histoire qui peine à se définir entre les dilemmes intimes du personnage titulaire et le spectacle sportif; une victoire finale si chantée qu’elle minimise les messages les plus basiques et les émotions les plus primitives. Il est simplement conforme, mais il est loin de la grandeur qui caractérisait son prédécesseur.

Rocky II (Réal. Sylvester Stallone, 1979)

Ce n’est même pas près d’un mauvais film. Le problème avec Rocky II est qu’il trahit les valeurs principales du premier opus dans la poursuite du marketing de la franchise. Et, alors que les premiers réalisaient la démystification du rêve américain avec une défaite sportive mais une victoire morale, la suite optait pour un parcours plus simple qui donnait au public ce qu’il voulait: l’éternelle idéalisation hollywoodienne consommée en une fin heureuse. Encore plus décevant, le film s’ouvre en beauté, avec un étalon italien gagnant aux yeux du public, conduisant à une nouvelle confrontation avec Apollo Creed dans laquelle le vainqueur sera défini. Un film axé sur les secondes chances et dans lequel l’arrogance et l’insécurité de l’être humain sont abordées, mais ses messages se brouillent avec une intrigue qui devient générique avec les minutes. Cela conduit à une victoire douce-amère sur l’artificialité de l’exploit, avec un sacre si déterminé à fermer le cercle qu’il laisse un sentiment de vide qui ne s’est jamais produit avec le premier opus. Cette décision a marqué un changement absolu dans la saga, qui n’a jamais compris comment se remettre sur les rails jusqu’à l’arrivée d’un nouveau champion.

Rocky IV (Réal. Sylvester Stallone, 1985)

Le quatrième opus de Rocky serait vaincu par KO s’il était méticuleusement analysé et comparé au reste des films. Il a l’intrigue la plus élémentaire de toute la franchise, d’innombrables stéréotypes qui élèvent le rêve américain face au bloc soviétique en décomposition, un adversaire franchement caricaturé et même un robot avec lequel il a été tenté de capturer à la fois la richesse et le potentiel technologique des États-Unis. Toutes ces erreurs sont pardonnables car Rocky IV n’aspire qu’à un pur divertissement, quelque chose qu’il réalise plus que grâce à son transfert simple mais spectaculaire du conflit politique vers le sport. Les tensions s’intensifient avec la construction d’Ivan Drago, véritable homme-machine façonné pour la victoire absolue et déterminé à anéantir ses adversaires nord-américains. Mention spéciale pour son entraînement sophistiqué, qui contraste avec les techniques rudimentaires avec lesquelles l’étalon italien revient à son état pur, aboutissant à un combat mémorable. Ce n’est pas la bande de la plus haute qualité, mais c’est l’une des plus populaires et des plus acclamées de toute la saga de la boxe.

Rocky III (Réal. Sylvester Stallone, 1982)

La franchise de boxe a toujours erré dans les extrêmes: elle a commencé avec réalisme puis a opté pour la rêverie absolue du sport. La transition a commencé avec la suite, mais a fait le saut absolu avec Rocky III. Le film a été construit sur des fondations fragiles pour garantir la consolidation absolue du protagoniste, comme la décision d’Apollo de former Balboa au lieu d’affronter l’adversaire en question ou la présence d’un adversaire si brutal qu’il erre dans les limites de la caricature. Des décisions discutables, mais qui ont garanti l’évolution de l’histoire à ce jour et qui ont contribué à donner de la couleur à la prémisse sans tomber dans les excès de Rocky IV. Son héritage a été favorisé par l’inclusion du thème mythique «Eye of the Tiger», ainsi que par la fin la plus célèbre de toute la saga après celle vue dans le film original.

Rocky Balboa (Réal. Sylvester Stallone, 2006)

Personne ne peut nier la popularité de l’étalon italien, mais nous ne pouvons pas non plus nier que chacune de ses suites était en baisse de qualité jusqu’à ce qu’elle atteigne le point le plus bas de Rocky V.Il semblait être le coup final pour le vieux boxeur, jusqu’à ce que Sylvester Stallone déchiffre un adieu vraiment digne. pour son éternel champion avec le film qui a le mieux imité les gloires de l’original dans la saga centrale. La base de l’intrigue est fragile, avec une simulation informatique qui motive le retour du vétéran, mais la suite de l’histoire est étonnamment solide grâce à l’exploration psychologique d’un personnage qui ne se bat pas pour la vanité, mais pour décharger son courage contre une vie. qu’il lui a enlevé sa femme et l’a empêché de se connecter avec son fils.

L’attention portée aux petits détails n’est pas moins remarquable, comme le refus initial des autorités sportives qui reflètent les limitations sociales subies par les personnes âgées, la formation adaptée à l’âge du héros pour garantir le réalisme sans gaspiller les hommages et ce résultat avec celui qui ferme le cercle a commencé en 1976, avec une chute sportive mais une victoire émotionnelle pour le personnage titulaire. Bien qu’il n’ait pas la popularité des autres tranches, il représentait une merveilleuse clôture de la saga centrale et un nouveau rapprochement avec le public qui a abouti à la réalisation de Creed.

Creed (Dir. Ryan Coogler, 2015)

Apollo Creed a toujours été au centre de la mythologie Rocky, dans la mesure où il est impossible de comprendre le champion montant sans lui. Sa quête d’une plus grande popularité a abouti à la grande rupture pour le personnage principal, ainsi qu’à une profonde amitié une fois la rivalité de boxe terminée. Cette construction était essentielle pour que la franchise ne se termine pas par Rocky Balboa, il s’est plutôt répandu de manière organique avec Creed.

Le film se concentre sur les débuts de boxe d’Adonis Johnson, mais loin d’imiter la formule vue en 1976, il suit l’histoire d’un jeune homme dont la position de fils illégitime se traduit par une grave crise d’identité qui ne pourra jamais être guérie par la mort de son père. aux poings d’Iván Drago. Le personnage ne trouve son chemin que lorsqu’il contacte Rocky, qui accepte de le former en ignorant qu’il finira par devenir une figure paternelle pour le garçon. Une formule différente du film original, mais qui coïncide dans son utilisation du sport comme métaphore du dépassement. Pas avec le rêve américain comme but ultime, mais comme une seconde chance qui garantit le bonheur personnel. Ryan Coogler Oui Michael B. Jordan Ils ont fait un travail formidable sur leurs fronts respectifs, mais c’est Sly qui a pris le gâteau avec son incarnation d’un Rocky Balboa dans sa forme la plus pure, ce qui lui a valu une nomination aux Oscars du meilleur second rôle. Il est le sixième acteur de l’histoire de l’Académie à être considéré pour l’interprétation du même personnage dans deux films différents.

Rocky (Dir. John G. Avildsen, 1976)

Il est courant que le public contemporain, si habitué à une franchise de boxe franchement commerciale, se demande comment il était possible que Rocky remporte l’Oscar du meilleur film et donne une nomination pour le meilleur acteur pour Sylvester Stallone. Cependant, les raisons deviennent apparentes lorsqu’on les considère comme un titre autonome qui ne visait pas directement la commercialisation, mais l’utilisation métaphorique du sport pour un certain nombre de messages importants. Le premier et le plus pertinent de tous est la recherche du rêve américain avec un boxeur amateur qui n’aspire à rien, jusqu’à ce que le destin lui donne l’opportunité d’affronter le champion, devenant ainsi le symbole des foules qui rêvent d’atteindre ce que plus haut.

L’humilité de Rocky n’est pas moins transcendante, qui offre une vision très différente de l’italo-américain construit par The Godfather (1972) et qui ne se perd jamais tout au long de l’intrigue, mais se manifeste jusqu’au bout avec un héros nerveux mais volontaire. donner tout de lui-même pour relever le défi. Et enfin, il propose une critique sévère de la commercialisation du sport réalisée avec un professionnel focalisé sur ses finances et un challenger qui recourt à des méthodes franchement primitives pour son entraînement, mais qui sont désormais iconiques auprès du public, comme le battage de viande. ou monter les escaliers qui mènent à la bibliothèque publique de Philadelphie. Bien que les débats entourant sa victoire aux Oscars soient compréhensibles pour avoir vaincu deux titans comme All the President’s Men and Network, son couronnement est également compréhensible, pour sa propre qualité, ainsi que sa première dans un syndicat américain assoiffé d’espoir et qui a trouvé dans l’étalon italien un symbole d’amélioration.

box classement rocky sylvester stallone



Luis Miguel Cruz Un jour, je rejoindrai les X-Men, la Rebel Alliance ou la Night’s Watch. Fier membre de Cine PREMIERE depuis 2008.