L’un des comédiens les plus rentables et les plus célèbres du Royaume-Uni est sans aucun doute Rowan Atkinson qui, avec M. Bean, a réussi à faire le tour du monde. Cependant, l’Anglais dit qu’actuellement jouer le personnage est déjà épuisant, fatigant et un gros effort, c’est pourquoi il ne peut plus attendre pour s’en débarrasser. En plus de ses commentaires, Atkinson a également critiqué la culture de l’annulation et expliqué sa position en détail.

Tout ce qui précède s’est passé (via) lors d’une interview que l’acteur a offerte à l’occasion d’une nouvelle série à laquelle il participe et qui est sur le point de sortir. Dans la conférence tenue pour Radio Times, un média reconnu au Royaume-Uni, Rowan Atkinson a mentionné M. Bean, le personnage qui grâce à sa comédie basée sur la physicalité plutôt que sur les mots, a réussi à traverser les frontières et à éblouir des millions de téléspectateurs. le monde.

Malgré la reconnaissance mondiale et ce que cela signifiait pour sa carrière, Atkinson a reconnu être fatigué du personnage et cherchant désespérément un répit. «Je n’aime plus vraiment y jouer. La responsabilité engagée n’est pas très agréable. Je trouve cela aussi stressant qu’épuisant et j’ai hâte de le terminer », a-t-il déclaré de sa propre voix.

Cependant, il n’hésite pas à revenir au personnage s’il s’agissait d’une version animée. Il affirme qu’il lui est plus facile de pouvoir l’interpréter vocalement que physiquement. Une série animée sur M. Bean a déjà été réalisée auparavant, mais Atkinson n’exclut pas la possibilité d’un nouveau film dans le même format.

Selon le comédien lauréat des BAFTA en 1989, il n’aime actuellement pas le processus de création de quoi que ce soit à partir de zéro, à l’exception de Blackadder Goes Forth, où le processus créatif de conception de la comédie est tombé sur de nombreuses épaules autres que la sienne. C’est précisément grâce à ce projet qu’il a remporté la prestigieuse médaille britannique.

M. Bean et la culture de l’annulation

Au-delà de son travail derrière la caméra. Atkinson a également un avis sur la culture très à la mode de l’annulation, qui est érigée par les réseaux sociaux comme un outil de justice à mettre en place en raison de ces célébrités et personnes avec un certain pouvoir d’opinion qui ont commis des actes malhonnêtes ou reproches auparavant. aux yeux de la société. S’il y a d’autres personnages dans les médias qui soutiennent cette nouvelle vague morale des réseaux, il y en a d’autres comme Atkinson qui y trouvent une méthode des plus dangereuses.

“Il est important que nous soyons exposés à un large éventail d’opinions, mais ce que nous avons maintenant est l’équivalent numérique de la mafia médiévale qui parcourt les rues à la recherche de quelqu’un à brûler”, a déclaré Atkinson. “Donc, cela effraie quiconque est victime de cette foule et me remplit de peur pour l’avenir.”

Il a ajouté que: «Le problème que nous avons en ligne est qu’un algorithme décide de ce que nous voulons voir, ce qui finit par créer une vision binaire et simpliste de la société. Cela devient un cas où vous êtes soit avec nous, soit contre nous. Et si vous êtes contre nous, vous méritez d’être «annulé».

Le dilemme social (2020)

L’avis d’Atkinson, lorsqu’il évoque les algorithmes dans les réseaux sociaux et les programmes numérisés, évolue dans une ligne très similaire à celle traitée par le documentaire El dilema social. Il est inévitable de se rappeler comment ce long métrage présenté en première en streaming, affirme que le problème des réseaux sociaux et de l’exposition aux contenus est ce qui génère une division dans la société et un écart de plus en plus violent en termes de questions sensibles, notamment les élections présidentielles. de diverses nations.

Un autre comédien britannique qui s’est prononcé contre la culture de l’annulation est Ricky Gervais, qui a proclamé que s’il avait fait la saison originale et unique de The Office dans les temps modernes, elle aurait probablement été annulée et désavouée.

«C’était avant tout un programme. C’était une question de différence, de sexe, de race, de toutes les choses dont les gens ont peur d’être discutés ou dont on parle maintenant, au cas où ils diraient la mauvaise chose et seraient annulés », a-t-il déclaré à Radio Times. “Je crois que oui [The Office] lancé aujourd’hui, cela ne marcherait pas parce que certaines personnes ont perdu leur sens de l’ironie et du contexte.

Ricky Gervais au bureau.

Cette déclaration intervient après avoir abordé le sujet de l’écrivain (également britannique) JK Rowling, qui a été annulée par les réseaux sociaux, les fans et même des collègues du média, après ses commentaires transphobes publiés sur son compte Twitter personnel. La malchance avec le monde magique créé par elle-même, a ensuite été prolongée par Johnny Depp, qui a participé à la saga écrite par le romancier, Fantastic Animals.

Depp a été contraint de démissionner après qu’un média britannique – The Sun – a remporté un procès contre lui, alléguant un procès en diffamation pour des commentaires dans le journal qui décrivaient l’acteur comme un «mari violent et violent». Un récit qui a émergé des nombreuses controverses et accusations de son ex-femme Amber Heard.

La culture de l’annulation, cependant, par le public est du côté de Johnny Depp et il y a même une collection de signatures qui a reçu un soutien massif, de sorte qu’Amber Heard perd également ses droits et contrats avec Warner pour la saga Aquaman en où il joue le personnage de Mera.

L’histoire du couple au tribunal continue de se développer et la culture de l’annulation poursuit son cours, traquant des stars de nationalités indistinctes et des personnalités des réseaux. Seul le temps définira définitivement s’il s’agit d’une pratique nécessaire dans une société qui ne veut pas tolérer l’injustice ou s’il s’agit en fait d’une “mafia médiévale” du monde numérique comme Rowan Atkinson l’a estimé.

