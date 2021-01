Avec l’arrivée future de Deadpool dans l’univers cinématographique Marvel (MCU), des rapports ont commencé à circuler selon lesquels l’acteur qui joue la bouche de mercenaire est en pourparlers avec l’une des stars de “ X-Men ”. Est-ce Patrick Stewart en tant que professeur X ou Ryan Reynolds négocierait-il avec Hugh Jackman pour reprendre Logan?

Pour la fortune des fans de Wolverine, le journaliste Daniel Richtman a assuré que les deux acteurs étaient en pourparlers pour que le mutant d’os d’adamantium fasse une apparition pour un film de Marvel Studios, il n’est pas dit dans lequel, mais on pense que cela pourrait être ‘Deadpool 3’, suite dans laquelle le script est déjà en cours de développement.

Cependant, ce n’est pas la première fois que le retour de l’acteur australien en tant que Logan est signalé, depuis des mois, il a été rapporté que la maison des idées serait en pourparlers avec le nominé aux Oscars pour une brève participation à ‘Doctor Strange into the Multiverse of Madness ‘, où le Sorcier Suprême est censé parcourir le multivers et arriver en un instant dans l’univers des’ X-Men ‘de FOX.

Alors que Ryan Reynolds négocierait avec Hugh Jackman pour un camée dans le MCU, l’Australien a déclaré dans le passé qu’il en avait fini avec le personnage du film “ Logan ”, son licenciement de ce rôle le catapultant à la gloire. Cependant, les deux acteurs sont des amis très proches alors peut-être que je peux le convaincre de revenir une dernière fois.

De plus, de nombreux fans ont voulu voir le crossover Deadpool et Wolverine, depuis la sortie du premier live-action du mercenaire en 2016, où Wade Wilson fait des blagues sur le membre de “ X-Men ” et bien qu’ils soient ensemble dans “ X- Men Origins: Wolverine ‘, l’adaptation de l’amant des chimichangas laissée à désirer.