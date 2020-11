Le DC Extended Universe semble être de retour sur les rails après la sortie de “ Zack Snyder’s Justice League ” pour la plate-forme de HBO Max, puisque cette mini-série pourrait devenir quelque chose de beaucoup plus grand, car des rumeurs ont surgi que deux autres films de l’équipe pourraient surgir et que Snyder pourrait prendre en charge ces nouvelles livraisons et apparemment il n’arriverait pas seul, car apparemment Ryan Reynolds veut être dans la ‘Justice League 2’ comme Green Lantern.

L’acteur Ryan Reynolds Il a été étroitement lié à la fois à la comédie et au genre des super-héros, car l’une de ses œuvres les plus mémorables est son rôle principal dans le film. La lanterne verte de 2011, qui n’a pas été bien accueilli par le public et les critiques et même Reynolds lui-même a été moqué à plusieurs reprises comme dans les scènes post-crédits de «Deadpool 2».

Bien que l’acteur se moque de sa participation, il semble que Ryan Reynolds veut être dans la ‘Justice League 2’ comme Green Lantern, cela a été révélé par l’informateur Daniel Richtman, qui a entendu dire que l’acteur est prêt à reprendre son rôle s’il décide de faire une deuxième partie de l’équipe DCEU, mais apparemment c’est quelque chose de très compliqué en raison du grand nombre de projets que l’acteur a à la porte, puisqu’il travaille actuellement pour enfin amener Deadpool dans l’univers cinématographique Marvel.

Bien qu’il ne soit pas encore confirmé s’il y aura une deuxième partie de “ Justice League ”, mais en raison des grandes attentes qui existent pour le «Snyder Cut» Il est fort probable que vous y réfléchissiez déjà, bien que le retour de Ryan Reynolds semble plus compliqué en raison de son travail avec Marvel et de ses multiples blagues concernant son implication en tant que Hal Jordan.