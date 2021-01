Quinze ans d’absence de l’écran semblaient indiquer que le Elizabeth Olsen en agissant, elle n’irait pas plus loin que d’être l’invitée récurrente des projets des années 90 de ses célèbres sœurs aînées. Mais ça c’est pas passé comme ça. Au cours de la dernière décennie, le public a été témoin d’une carrière montante qui a dépassé le domaine indépendant (sans le quitter) pour s’immerger dans les productions colossales d’Hollywood.

Ensuite, un examen de la carrière d’acteur de qui deviendrait la sorcière la plus puissante de l’univers cinématographique Marvel, maintenant le protagoniste de la série tant attendue WandaVision.

Avant la “sorcellerie”

Le jeu est dans la famille. Avant la naissance d’Elizabeth en février 1989, ses sœurs Mary-Kate et Ashley Olsen Ils ont fait leurs débuts à la télévision alors qu’ils n’avaient même pas un an, faisant partie de la distribution originale de la série comique Full House (1987-1995). Ils y sont tous deux apparus tout au long de leurs huit saisons, jouant le rôle de la petite Michelle Tanner, ainsi que travaillant sur d’autres projets audiovisuels qui permettraient à ces jumeaux d’établir leur popularité dans les années 90.

Au cours de cette décennie, Elizabeth était également attirée par l’attrait de la caméra qui avait déjà catapulté ses sœurs – trois ans plus âgées qu’elle – à la gloire. Entre 1993 et ​​1996, la future Scarlet Witch a fait des apparitions dans certaines productions mettant en vedette les “jumeaux Olsen”, y compris des vidéos pour enfants Les aventures de Mary-Kate et Ashley et le téléfilm Comment l’Occident était amusant. Mais dans les années qui ont suivi ces Pininos, bien qu’elle ait eu quelques auditions, la Californienne aurait choisi de donner la priorité à l’école, au point de rejeter le scénario de Spy Kids sous l’argument que “c’était trop long et avait des devoirs” (via).

Elizabeth Olsen dans How the West Was Fun (1994)

En 2011, après avoir étudié le théâtre à New York et à Moscou, Elizabeth Olsen a finalement atteint le grand écran grâce au rôle principal de Martha Marcy May Marlène, un thriller produit par Antonio Campos (réalisateur de The Devil at All Hours) et récompensé au Festival du film de Sundance. Pour sa part, l’actrice principale a reçu des ovations, ainsi que des nominations et des récompenses à divers prix, dont les Spirit Awards et les Gotham Awards.

Ce premier film réussi a été suivi par d’autres projets qui ont introduit Olsen à une variété de genres: l’horreur psychologique (Maison silencieuse, 2011), la comédie dramatique (Paix, amour et malentendu, 2011), le drame d’époque (En secret, 2013) et néo-noir (Vieux garçon, 2013). Il a également partagé des crédits avec des célébrités établies telles que Robert De Niro (lumieres rouges, 2012), Daniel Radcliffe (Tue tes chéries, 2013) et Dakota Fanning (Très bonnes filles, 2013). Ainsi, jusqu’à atteindre le monde des blockbusters, grâce au redémarrage Godzilla (2014) et l’univers cinématographique Marvel.

Maison silencieuse (2011)

Les années “vengeurs”

Dans les mois qui ont suivi l’inauguration de la phase 2 du MCU, on a appris que “Lizzie” Olsen avait rejoint le casting de Avengers: l’ère d’Ultron, dans le rôle de Wanda Maximoff / Scarlet Witch. Ce crossover a été créé en 2015, et à partir de là, il y a quatre longs métrages Marvel Studios dans lesquels l’acteur a collaboré, y compris Captain America: guerre civile (2016) et les deux derniers opus de la saga Avengers: Guerre d’infini (2018) et Fin du jeu (2019).

Dans le rôle de la super-héroïne susmentionnée, Olsen joue WandaVision, la première émission en direct de la franchise de plusieurs millions de dollars, créée le 15 janvier sur la plate-forme de streaming Disney Plus. D’autre part, le retour de Scarlet Witch en salles est déjà en cours de développement par la House of Ideas, grâce à la production de Docteur Strange dans le multivers de la folie, dont le lancement est prévu pour mars 2022.

Avengers: l’ère d’Ultron (2015)

Cependant, les six dernières années de sa carrière d’acteur n’ont pas été entièrement consacrées au genre des super-héros. Elizabeth Olsen a joué la musicienne country Audrey Williams dans le film J’ai vu la lumière (2015) et deux ans plus tard, il est arrivé dans le catalogue original de Netflix avec le drame Kodachrome (2017).

Entre 2018 et 2019, l’angélina a joué une jeune veuve dans la série originale Facebook Watch Désolé pour ta perte. Même si elle n’a duré que deux saisons, cette production a reçu des critiques élogieuses et une nomination pour Olsen de la meilleure actrice aux Critics ‘Choice Television Awards. En outre, cette émission dramatique signifiait son premier crédit en tant que productrice exécutive.

Cinq titres incontournables avec Elizabeth Olsen, en dehors du MCU

1. Martha Marcy May Marlène (Dir.Sean Durkin, 2011)

Synopsis: «Après avoir fui une secte et son chef charismatique (John Hawkes), Martha (Elizabeth Olsen) tente de se reconstruire et de retrouver une vie normale. Les souvenirs qui la hantent se transforment en une terrible paranoïa et la frontière entre réalité et illusion commence à s’estomper.

Disponible en: Vidéo Amazon Prime (louer et acheter)

2. Arts libéraux (Dir. Josh Radnor, 2012)

Synopsis: “Le conseiller d’université de New York Jesse Fisher (Josh Radnor) se fait impliquer avec un étudiant surnommé ‘Zibby’ (Elizabeth Olsen) quand il revient à son Alma Mater dans l’Ohio pour la partie d’adieu de son professeur préféré”.

Disponible en: Vidéo Amazon Prime

3. Ingrid Goes West (Dir. Matt Spicer, 2017)

Synopsis: “Quand Ingrid (Aubrey Plaza) déménage à Los Angeles et parvient à faire partie de la vie sociale de la star des médias sociaux Taylor Sloane (Elizabeth Olsen), sa relation #BFF se transforme bientôt en #WTF” .

Disponible en: Vidéo Amazon Prime (achat)

4. Wind River (Dir. Taylor Sheridan, 2017)

Synopsis: «Dans ce thriller choquant, le meurtre d’une jeune femme dans une réserve indienne éloignée causera une série de problèmes. Dans l’espoir de résoudre la mort mystérieuse, un agent du FBI (Elizabeth Olsen) fait équipe avec un chasseur local (Jeremy Renner), qui a des liens profonds avec la communauté et un passé qui le hante. “

Disponible sur: YouTube (achat)

5. Désolé pour votre perte (Dir. Taylor Sheridan, 2017)

Synopsis: “La mort soudaine de son mari (Mamoudou Athie) change et transforme les relations dans la vie de Leigh Shaw (Elizabeth Olsen) et la force également à réaliser à quel point elle ne savait pas sur lui.” Avec Kelly Marie Tran et Jovan Adepo.

Disponible sur: Facebook

Toño Guzmán