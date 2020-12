Basé sur de vrais événements, le film Disney Plus Safety raconte l’histoire de la recrue de l’Université de Clemson, Ray McElrathbey (Jay Reeves), qui, après être entré à l’université et prêt à commencer sa première saison avec les Tigers, se retrouve avec la tâche difficile de s’occuper de son jeune frère, Fahmarr (Thaddeus J. Mixson), tandis que sa mère (Amanda Warren) se remet de sa toxicomanie. Avec ce nouveau rôle de frère et de père, Ray se sent dépassé en essayant de gérer sa vie familiale, académique et sportive en même temps, mais heureusement il n’est pas seul, puisque ce sont ses entraîneurs et ses coéquipiers qui interviennent pour l’aider.

Au début, Ray choisit d’emmener Fahmarr dans sa chambre, essayant de cacher sa présence à tout le monde sauf à son colocataire (Hunter Sansone). Mais finalement, la vérité sort et la communauté universitaire se mobilise pour les aider. Malgré cela, la bourse de Ray est menacée grâce aux règles archaïques de la NCAA, obligeant potentiellement Ray à choisir entre la famille ou le sport qu’il aime le plus.

Le film Disney Plus Safety n’est pas strictement une histoire de sport, ni des adversités de la vie. C’est un film qui, en plus de divertir, cherche à remettre en question la dette que les universités ont envers leurs étudiants. De plus, son réalisateur, Reginald Hudlin, transforme ce qui pourrait être un simple film d’adversité en un examen sérieux de ce que signifie la communauté étudiante sur le terrain du jeu, la salle de classe et dans la société en général.

D’un point de vue commercial, Disney n’a pas payé l’Université Clemson pour l’utilisation de la marque, ce qui est frappant car c’est l’un de ses atouts les plus importants et que les universités protègent à l’extrême car son image est valorisée à plusieurs millions de dollars. «Nous l’avons vu comme une opportunité de marketing et d’image de marque. Chaque fois que vous avez l’opportunité de travailler avec Disney, c’est quelque chose qui n’arrive pas souvent et cela peut certainement être un facteur de différenciation pour Clemson », a déclaré Jeff Kallin, porte-parole du département des sports de l’Université de Clemson.

Et Clemson voit déjà ces avantages. Le film Safety a été promu lors de la présentation de Disney’s Investors Day, et Disney + a payé pour promouvoir un hashtag pour le film, qui était à la mode sur Twitter. Des films comme Safety, qui décrivent positivement l’université et l’équipe de football, peuvent être inestimables, selon Rick Burton, ancien directeur du marketing de l’équipe olympique américaine et actuel professeur de gestion du sport à Syracuse.

Malgré les avantages susmentionnés, l’Université de Clemson n’a laissé aucun détail et son service de conformité a été chargé d’examiner le film avant qu’il ne soit terminé pour s’assurer qu’il ne présentait pas de détails inexacts qui pourraient être considérés comme des violations des règlements de la NCAA.

Clemson sait qu’il ne changera pas la loyauté des fans de football universitaire avec ce film, mais Disney + fait appel à un éventail beaucoup plus large de consommateurs. “Nous savons que Clemson ne sera pas l’école préférée de tout le monde, mais est-ce que Clemson serait la deuxième école préférée de quelqu’un?”, A déclaré Kallin. «Il y a des gens qui ne sont peut-être pas allés à Clemson ou qui ne savent pas où il se trouve. Mais si vous voyez une histoire intéressante sur Clemson, racontée par quelqu’un d’autre que nous, c’est une opportunité vraiment unique. “

Enfin, le film Safety essaie de suivre la tradition des bandes de sport Disney telles que Miracle (sur l’équipe de hockey olympique des États-Unis de 1980) et Remember the Titans. Comme ses prédécesseurs, Safety, promet de ne pas décevoir.

Sécurité Disney Plus



