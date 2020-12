Voir le logo A24 avant un film nous biaise toujours en faveur de ce film. Sans exception, quel que soit le film. Peu de sociétés de production et / ou de distributeurs sont capables de se bâtir une grande réputation et de se consolider en si peu de temps que la société créée par Daniel Katz, David Fenkel et John Hodges en 2012. Il y a à peine huit ans. Qui dirait. Qui aurait pu le dire. Tant de choses en si peu de temps.

«Saint Maud» est le cousin de la scénariste et réalisatrice Rose Glass, et comme je l’ai dit, cela commence par le logo A24. Dès le départ, nous savons que c’est intéressant … ou du moins, dans le pire des cas, essayer de l’être. Ce n’est certainement pas un produit terroriste que l’argent prend et coule, Dieu nous en préserve. En fait, ce n’est pas vraiment un film d’horreur … forcément. Cela peut être vu comme tel, et cela fonctionne comme tel, mais ce n’est pas nécessairement «une horreur».

Bien sûr, ceux qui vont au cinéma en attendant une succulente ration de “frayeurs” oublieront. «Saint Maud» est une production atmosphérique qui touche et retombe constamment dans l’immersion de l’âme tourmentée d’une jeune femme qui a trouvé Dieu. Ou le diable. Ce n’est ni clair ni clair. Béni du doute, de la folie ou de l’illumination. Si les voies du Seigneur sont impénétrables, celles de l’homme, ou dans ce cas de la femme, il n’y a pas de mal qui ne vient pas. Ou est-ce l’inverse?

Il est vrai que “ Saint Maud ” n’invente pas la poudre à canon ou ne la fait pas brûler comme on n’aurait pas vu plus de quelques secondes, mais Glass montre tellement d’équilibre et de détermination qu’il est difficile de ne pas être pris dans cette spirale psychologique qui a autant de diabolisation qu’elle l’est béatification. Après tout, un héros de guerre peut aussi être un méchant vu de l’autre côté. Après tout, le bien et le mal peuvent être le même côté d’une pièce.

«Saint Maud», au fond, est un portrait émouvant mais sinistre d’une âme tourmentée qui se distingue par son attachement imparfait à la réalité, ce qui renforce son efficacité à créer des images de puissance malsaine. Un film qui tente de véhiculer plus que la peur, et exprime l’inquiétude à travers une rhétorique religieuse contre laquelle, cependant, il ne se charge pas, avec ou sans saa, encore moins gratuitement, de manière opportuniste ou en face de la galerie.

Nous sommes responsables de nos actes et un couteau peut être utilisé pour cuisiner et pour tuer. «Saint Maud» est un thriller psychologique dont la force, soutenue par le logo A24 susmentionné, vient de sa vraisemblance relative et très suggestive. De la substance et de la forme, de son développement graduel mais toujours accentué. De cette peur qui naît de l’intérieur: non pas envers ce que nous sommes, mais envers ce que nous pourrions devenir.

Par Juan Pairet Iglesias



@Wanchopex