L’année dernière a été une saison étrange pour l’industrie cinématographique et par conséquent ce sera pour les récompenses de l’industrie qui auront dû réorganiser leurs dates habituelles en raison de l’extension initiée par les Oscars et suivie de près par les Golden Globes, le deux références majeures. Pour que vous ne manquiez de rien et que vous restiez à l’écoute de tout ce qui se passe dans la saison des récompenses, nous vous disons ici quelles sont ces dates clés auxquelles vous devez être attentif face à la grande cérémonie de la statuette en or qui se tiendra le 25 avril. .

Calendrier de la saison des prix du cinéma et dates clés

janvier

février

Mars

Jour 3: Annie Awards – Animation Awards (nominations) Jour 5: Hollywood Critics Association – Awards Jour 6: Goya Awards – Awards Jour 7: Critics Choice Awards – Prix Jour 12: Producers Guild of America (PGA) (Nominations) Jour 14: Guild of Acteurs (SAG) – Prix Jour 15: Oscar (Nominations) Jour 21: Writers Guild of America (WGA) – Prix Jour 24: Producers Guild of America (PGA) – Prix

avril

Jour 10: Directors Guild of America (DGA) – Prix Jour 11: BAFTA – Prix Jour 16: Annie Awards – Prix Jour 24: Film Independent Spirit Awards – Prix Jour 25: Oscars Oscar Awards – Prix

Liste en mise à jour.

