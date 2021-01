Parmi les surprises présentées par “ Avengers: Fin de partie ” figurait l’apparition d’un Captain America âgé qui était déjà prêt à se retirer du chemin des super-héros.Cependant, cette scène d’adieu émotionnelle a un secret que peu de gens connaissaient peut-être, car il a été révélé que l’acteur Chris Evans n’allait pas être le vieux Steve Rogers pour cette séquence.

Il faut se rappeler que, dans le film susmentionné, il est montré comment Rogers voyage dans le temps pour rendre les gemmes à leur époque respective, cependant, il ne revient pas, mais ses amis se rendent compte qu’il y a un vieil homme à proximité qui s’avère être Cap . Il leur dit qu’il est resté avec Peggy Carter pour vivre une vie heureuse., alors il décide de donner son bouclier à Sam Wilson / Falcon pour prendre sa place.

Pour réaliser cette scène, l’acteur de 39 ans a dû mettre une prothèse sur son visage combinée avec du maquillage, cependant, Anthony Mackie, qui joue Falcon, a avoué pour l’émission “ The Jess Cagle Show ” que Chris Evans n’allait pas être le vieux Steve Rogers. Oui je sais la production avait en tête un autre acteur principal pour jouer le rôle.

“Eh bien, c’est drôle qu’ils voulaient en fait recruter un vieil homme pour jouer Chris Evans. Alors ils ont amené comme trois acteurs. (Mais) aucun d’entre eux n’était comme (Evans), ce n’est pas ce à quoi Chris ressemblera quand il sera grand. Il Il va être comme George Clooney. Il va avoir 95 ans et être toujours beau, vous savez. Ils ont apporté un kit de maquillage, des prothèses et l’ont transformé en vieil homme. Et quel bon acteur Chris est, ça a marché, il l’a fait avec sa voix. et tout. Il a fait un excellent travail », a expliqué Mackie.

Quant au nouveau Captain America, Mackie a déclaré que l’objectif de la nouvelle série de ‘The Falcon and The Winter Soldier’ ​​à laquelle il participera, sera de voir le conflit de Sam Wilson pour prendre la place de son ami Steve Rogers ou pas, tout en De nouvelles menaces apparaissent dans le monde et la pression du gouvernement américain pour trouver un prochain plafond pourrait avoir de graves conséquences.

“The Falcon and The Winter Soldier ‘sortira le 19 mars 2021, étant la première série originale de Marvel Studios et arrivera exclusivement pour la plateforme de streaming de la maison de Mickey Mouse, alors pour embaucher Disney +, cliquez ici.