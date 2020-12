Le soi-disant Game of the Century continue son héritage l’été prochain, car après 25 ans, une suite arrivera et son protagoniste, LeBron James, a révélé certains détails de l’intrigue parmi eux selon laquelle les Monstars ne seraient pas dans ‘Space Jam: A New Legacy ».

L’athlète des Los Angeles Lakers et récent champion de la NBA LeBron James remplacera Michael Jordan, qui a joué dans le premier film.

Les détails de l’intrigue pour le nouveau film “ Space Jam ” restent pour la plupart inconnus, mais James est apparu dans le récent épisode de «Road Trippin» et a publié de nouveaux détails.

Dès le départ, James a précisé que “ce n’est pas une suite. Ça s’appelle” Space Jam: A New Legacy “, ça ne s’appelle pas” Space Jam 2 “. Il y aura un match de basket, oui. Et il y aura des personnages qui sont un peu hors de ce monde, nous sommes en concurrence. “

Quand les gens apprennent que les adversaires seront “hors de ce monde”, il est facile de supposer que James parle des Monstars., qui étaient les méchants du premier film.

Cependant, ce sont des personnages différents avec un nom différent. James a également expliqué que l’histoire tournera autour d’une relation père-fils.

“Vous pouvez les appeler ainsi, ils ont un nom différent. Je ne vous dirai pas ce que c’est, mais c’est plus un film de famille. C’est un film parental entre mon fils et moi, et moi j’essaie d’exiger que mon fils fasse quelque chose parce qu’ils m’ont appris de cette façon Grandir. Exiger de mon fils qu’il joue au basket », a expliqué LeBron James.

Les Monstars ne seront pas dans ‘Space Jam: A New Legacy’ car ce sera plutôt “une confrontation entre être père et soutenir mon fils, et mon fils s’arrête à un moment donné et j’essaye de regagner cette confiance tout au long du film. Avec le grand Bugs Bunny, et Lola, et Taz et Tweety. “

Le travail sur «Space Jam: A New Legacy» est presque terminé, mais certaines scènes devront être réenregistrées.

La date de sortie de ‘Space Jam: A New Legacy’ sera le 16 juillet 2021 dans les salles et HBO Max.